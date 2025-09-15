'Альтернативи немає': за якої умови Китай може змусити Росію припинити війну

Китай може вплинути на припинення війни Росії проти України, оскільки критично залежить від доступу до ринків ЄС та США, вважає економіст.

Економіст розкрив, за якої умови Китай може змусити Росію припинити війну / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Пендзин:

Китай не зможе замінити ринки США та Європи

КНР готова йти на поступки для збереження статусу "світової фабрики"

Вплив Китаю на тривалість війни Росії проти України напряму залежить від його економічних інтересів, адже збереження доступу до ринків США та ЄС для Пекіна набагато важливіше, ніж співпраця з Москвою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, відповідаючи на питання про те, як Китай зможе змусити Росію припинити війну проти України.

Він наголосив, що Китай є "світовою фабрикою" і не зможе забезпечити життя 1,5 мільярда власних громадян без доступу до зовнішніх ринків.

Пендзин також наголосив, що нині товарообіг між Китаєм і Росією сягає 200 мільярдів доларів, з Євросоюзом — 850 мільярдів, а зі США — приблизно 800 мільярдів. У підсумку сукупний обсяг торгівлі Китаю з ЄС і США становить 1,6 трильйона доларів на рік.

"Замінити ці два ринки Китаю нічим. Тому Китай буде йти на поступки, щоб зберегти ці ринки. Отже, консолідована позиція Європи і США щодо пошуку компромісів з Китаєм – не тиску, а пошуку компромісів – може дати результат", - резюмує він.

/ Інфографіка: Главред

Яка роль Пекіну в завершенні війни Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, останнім часом Китай дедалі частіше наголошує, що нібито виступає за мирне врегулювання "української кризи" дипломатичними методами. Водночас експерти вважають, що за такою риторикою ховається прагнення Пекіна отримати власні вигоди. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, наразі складно передбачити, що буде вигідніше Китаю – замороження війни чи її продовження. Він вказує на те, що все залежатиме від обставин, адже якщо, наприклад, США отримають додатковий важіль впливу на Пекін, то Китай може швидше зупинитися.

"Штати мають козир - Європу, вона є великим гіпермаркетом для китайських товарів, якого Китай втратити не може. Сама Європа шукає своє місце і вже уклала торговельну угоду зі США", - пояснив аналітик.

Політика Китаю щодо війни Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у відповідь на рішення Китаю запровадити безвізовий режим із країною-агресоркою Росією, Кремль готує дзеркальні заходи. Це може призвести до того, що вже до 2030 року сотні тисяч китайців переселяться до Сибіру. Таким чином режим Путіна фактично поступово віддає КНР під контроль Сибір і Далекий Схід, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну більшість західних автовиробників пішли з російського ринку, а їхнє місце оперативно зайняли китайські компанії. Водночас, як зазначає Bloomberg, нині навіть ця тенденція почала змінюватися.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін почав новий етап війни проти України. Одним із доказів стала атака на будівлю Кабінету Міністрів у центрі Києва — одна з найпотужніших від початку вторгнення. Як пише The Times, упевненість Путіна помітно посилилася після його візиту до Китаю та переговорів із Сі Цзіньпіном щодо подальшої співпраці.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

