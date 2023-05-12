В Україні різко і помітно подорожчав популярний фрукт: що сталося

В Україні різко подорожчали яблука - експерти ринку назвали причину, чому ціна різко змінилася всього за тиждень.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-rezko-i-zametno-podorozhal-populyarnyy-frukt-chto-proizoshlo-10469770.html Посилання скопійоване

Яблука в середньому подорожчали на 23% / колаж Главред, фото УНІАН

З початку нинішнього тижня відпускні ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 23% - зараз дані фрукти в роздрібному продажі можна купити від 15 до 22 грн/кг. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"На сьогодні більшість українських виробників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук з місцевих господарств. Ті садівники, які ще мають достатніми обсягами яблук для реалізації, негайно підняли відпускні ціни на ці фрукти", – кажуть експерти.

За словами ключових торговців, подорожчання в яблучному сегменті насамперед пов'язано з сезонним фактором. Наприклад, запаси торішніх яблук стрімко скорочуються, а фрукти нового врожаю в продаж ще не надійшли. У зв'язку з холодною і затяжною весною сезон раннього яблука в Україні суттєво затримується.

відео дня

Аналітики підкреслили, що зараз відпускні ціни на яблука в Україні вже в середньому в 2,6 раза вище, ніж в аналогічний період минулого року. І вони сходяться на думці, що відпускні ціни в даному сегменті продовжать рости і надалі − аж до привозу на ринок фруктів з нового врожаю.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні зросли ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Річ у тім, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Вам може бути цікаво: