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Стрибок тарифів на 80 грн: у lifecell пояснили, чому різко зросла ціна послуг

27 березня 2023, 10:03
Вартість надання послуг змушені були переглянути через низку причин, які з’явилися внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.
Мобильный телефон, lifecell
У lifecell пояснили, чому різко зросла ціна послуг/ ua.depositphotos.com, hvylya.net

У lifecell пояснили, чому вони підвищили тарифи. В мобільній компанії зазначають, що вартість пакетів послуг змушені були переглянути через низку факторів, які пов’язані з повномасштабною війною країни-агресорки Росії проти України.

Так у компанії відповіли на скаргу клієнта, який запитав у коментарях до допису на Facebook, чому тариф зріс одразу на 80 гривень.

"З чого лайфак тариф із 300 грн до 380 грн підняли, якщо якість послуг така сама залишилася?", – написав чоловік.

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У lifecell у відповідь на це запитання пояснили, що повномасштабна війна РФ проти України та економічні чинники впливають на здатність компанії надавати послуги мобільного зв’язку, тому тарифи змушені були переглянути.

У компанії зазначають, що на здатність надавати послуги впливають постійний ремонт і закупівля обладнання після обстрілів, створення резерву батарей та генераторів на вузлові технологічні майданчики за актуальним курсом валют і підвищення вартості логістики та палива.

"Окрім втрат через руйнування інфраструктури, lifecell продовжує інвестувати у розширення ємностей та будівництво нових базових станцій на заході й в центрі країни, куди перемістились мільйони українців з окупованих регіонів та областей активних бойових дій", – додали в компанії.

В lifecell объяснили, почему резко выросла цена услуг
У lifecell пояснили, чому різко зросла ціна послуг/ скрін

Нагадаємо, у лютому 2023 року оператор мобільного зв'язку компанія lifecell оголосила про нове підвищення тарифів на свої послуги для українських абонентів. Згідно з отриманими даними, зміни тарифних планів торкнуться частини абонентів, що користуються послугами компанії. При цьому відповідні повідомлення почали приходити на телефони абонентів lifecell.

Раніше Київстар, Vodafone і lifecell заблокували надання послуг в своїх мережах для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії і Білорусі. З тих пір ті більше не можуть отримувати і здійснювати дзвінки, користуватися Інтернетом, а також відправляти SMS.

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тариф мобільний зв'язок оператор lifecell
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