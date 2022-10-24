Ціни стануть захмарними: в Україні може зникнути популярний вид борошна

Ціни на хліб / pixabay

В Україні наступного року може зникнути популярний вид хліба і каш. Як заявив генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір, мова йде про продукт з житнього борошна.

За його словами, перлова, ячна крупа, а також житній хліб можуть зникнути з прилавків магазинів вже в наступному році.

Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Виробництво цих двох зеронових стало значно складніше через подорожчання всіх складових процесу і розвалу логістичних ланцюжків.

"Фермери не можуть продати те, що вони виростили, хоча б з мінімальним прибутком, тому що зараз це зерно ніхто не купить за реальною ціною", - йдеться в повідомленні.

З цього випливає, що в наступному році українські аграрії можуть взагалі відмовитися від посіву ячменю і жита, що призведе до дефіциту продукції.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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