До 100 гривень за десяток: ціни на яйця поб'ють всі рекорди найближчим часом

За прогнозами аналітика, на початку літа 2023 року ціни на яйця впадуть на 30-35% від поточної ціни.

Ціни на яйця до Великодня / pixabay

Ціни на курячі яйця в Україні вже більше 8 місяців триматися на рекордно високому рівні. Як відзначають експерти, значного подорожчання перед Великодніми святами чекати не варто, проте після Великодня ціни на яйця будуть падати.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин каже, що великодні свята - період максимального попиту на яйця за весь рік.

Тому на даний продукт буде як мінімум та ж ціна, а як максимум - вони подорожчають на 10-15%. Ціни на десяток яєць може стартувати від 80-100 гривень.

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"Все-таки в цьому році дуже висока ціна на даний продукт, і ще більше зростання "не пропустить" купівельна спроможність українців", - зазначила аналітик, пише РБК-Україна.

При цьому вона вважає, що після Великодня почнеться поступове зниження цін на яйця, так як зменшиться попит і поступово збільшиться пропозиція від домогосподарств, які виробляють приблизно половину всього обсягу цього продукту в країні.

За прогнозами аналітика, на початку літа 2023 року ціни на яйця впадуть на 30-35% від поточної ціни. Вони коштуватимуть 45-50 гривень за десяток.

Ціни на яйця в Україні в березні

До кінця березня ціни на яйця стартують від 68,80 гривень, повідомляє Мінфін.

Ціни на продукти

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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