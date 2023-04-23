"Нема сенсу продавати дешево овочі": експерт розповів коли буде спад цін на продукти

За даними Павла Мартишева, огірки та помідори будуть зростати в ціні аж до літа.

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Ціни на продукти будуть підвищуватись до літа / Коллаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні значно підвищились ціни на овочі. Однак найближчим часом очікувати зниження цін не варто. Про це заявив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев, повідомляє Obozrevatel.

За його даними, помідори та огірки продовжать зростати в ціні аж до літа. Лише влітку можна буде очікувати спаду цін, коли на ринок почне надходити свіжа вітчизняна продукція.

"Ми будемо чекати сезону. У нас сезон все-таки буде пізнім, тому що Херсонська область все ще залишається в зоні бойових дій, а тепличні овочі не будуть продаватися дешево через те, що дорога електроенергія та газ. Нема сенсу продавати дешево овочі", – сказав Мартишев.

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Ціни на продукти

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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