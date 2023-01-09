В Україні підняли ціни на популярні продукти

Популярні фрукти в Україні різко подорожчали з початку 2023 року.

Ціни на продукти / pixabay

З початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Цінник на них коливається від 62,90 грн/кг до 76,90 грн/кг.

Апельсини преміум подорожчали з 70,43 грн/кг до 74,15 грн/кг.

Ціни на апельсини / Мінфін

Подорожчали під час новорічних свят і мандарини на 1,45 грн склавши 63,45 грн/кг.

Турецькі мандарини підвищилися в ціні з 51,42 грн/кг до 66,85 грн/кг.

А ось яблука Айдаред подорожчали з 13,05 грн/кг до 15,90 грн/кг.

Ціни на яблука / Мінфін

Ціни на продукти

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з 2023 року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

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