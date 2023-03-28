Ціни на автогаз в Україні різко змінилися: яка ситуація на заправках

Найдорожче автомобільний газ сьогодні можна купити по 23,11 грн/л.

Ціни на автогаз в Україні різко змінилися / УНІАН

Середня ціна на зріджений газ у мережах автозаправних станцій зменшилася на 11 копійок за літр - до 21,89 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише Enkorr.ua.

Так, з учорашнього дня найбільше - на 50 копійок - автогаз став дешевшим на АЗС мережі VostokGaz - там він коштує 21,49 грн/л.

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При цьому найдорожче автомобільний газ сьогодні можна купити на АЗС Socar – за 23,11 грн/л, найдешевше – за 19,45 грн/л – на станціях мережі "Авантаж 7".

Нагадаємо, у 2022 році в Україні вибухнув дефіцит палива на АЗС.

В результаті авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загального постачання бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

Пізніше російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

Також повідомлялося, що ціни на бензин в Україні з початку 2023 року трохи впали. При цьому експерти відзначають, що вже навесні можна очікувати подорожчання палива.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн каже, що зростання цін на бензин прогнозується вже на березень-квітень.

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