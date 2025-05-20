Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні прийняли рішення щодо пенсій на 10 млрд грн - кого торкнуться зміни

Руслана Заклінська
20 травня 2025, 18:35
1287
Виплати частини пенсіонерів з зберігатимуться не в Ощадбанку, а на їхніх рахунках у ПФУ.
В Україні прийняли рішення щодо пенсій на 10 млрд грн - кого торкнуться зміни
В Україні вирішили долю 10 мільярдів гривень пенсій / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • В Ощадбанку накопичено понад 10 млрд грн невикористаних пенсій
  • Пенсії українців з ТОТ зберігатимуться не в Ощадбанку, а в ПФУ
  • Отримати кошти зможуть пенсіонери або їхні спадкоємці

Виплати українських пенсіонерів з тимчасово окупованих територій (ТОТ) зберігатимуться не в Ощадбанку, а безпосередньо на їхніх рахунках у Пенсійному фонді України. Отримати кошти зможуть лише самі пенсіонери або їхні спадкоємці. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Відповідно до ухваленого Верховною Радою закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", кошти, зарезервовані для виплати пенсій жителям ТОТ Луганської та Донецької областей, мають зберігатися виключно в Пенсійному фонді України. У зв’язку з цим уряд розробив проєкт спеціальної постанови, яка регламентує порядок переведення цих коштів з Ощадбанку до ПФУ.

відео дня

Всі пенсіонери, які пройшли фізичну ідентифікацію, й надалі отримують державні виплати без перерви. Водночас з деякими пенсіонерами не було жодного зв’язку: вони не користувалися своїми рахунками й не взаємодіяли з Ощадбанком.

"Через російську агресію проти України, яка триває вже понад 10 років, частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території. При цьому такі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді. Водночас Пенсійний фонд України давно (від одного року до іноді 5-7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в "Ощадбанку", який мав би ці пенсії виплачувати", - зазначили у Мінсоцполітики.

Станом на 1 жовтня 2023 року в Ощадбанку було накопичено понад 10 млрд грн пенсій українських пенсіонерів із тимчасово окупованих територій, які не взаємодіяли з банком. У зв’язку з цим Ощадбанк фактично використовував частину цих коштів для власних операцій.

Перенесення грошей до Пенсійного фонду України має зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною. Водночас ця норма стосується не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто відповідає наступним критеріям:

  • є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з ТОТ Донецької та Луганської областей (або раніше були ВПО з ТОТ, окупованих до 24 лютого 2022 року);
  • отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;
  • не користувалися пенсійним рахунком (карткою) понад один рік або не проходили фізичну ідентифікацію в АТ "Ощадбанк" протягом шести місяців із дати, коли це мало бути здійснено.

"Якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників", - підкреслили у Мінсоцполітики.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, із червня 2025 року частина працюючих пенсіонерів отримає перераховані та підвищені пенсійні виплати. Це стосується тих, у кого на 1 квітня 2025 року минуло щонайменше 24 місяці з призначення пенсії або її останнього перерахунку.

Також пенсіонери, які продовжують офіційно працювати і за яких сплачено єдиний соціальний внесок, мають право на перерахунок пенсії кожні два роки. Індексація може бути автоматичною з 1 квітня або за зверненням пенсіонера.

Крім цього, Кабмін затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи до 1992 року за кордоном для призначення пенсії. Якщо людина працювала в республіках колишнього СРСР і не отримує там пенсії, вона має подати підтверджувальні документи або звернутися до Пенсійного фонду для допомоги у їх отриманні.

Читайте також:

Що за відомство Мінсоцполітики?

Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпечення рівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсія пенсіонери Ощадбанк виплати пенсії Пенсійний фонд України новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
По Росії готують удар "там, де справді болить": у ЄС розрили задум

По Росії готують удар "там, де справді болить": у ЄС розрили задум

19:34Політика
Військова допомога Україні: у США вийшли з неочікуваною заявою

Військова допомога Україні: у США вийшли з неочікуваною заявою

19:30Світ
Чому Україна досі не знищила Кримський міст: у ВМС назвали єдину причину

Чому Україна досі не знищила Кримський міст: у ВМС назвали єдину причину

18:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

"Мені боляче": Тетяна Овсієнко публічно розповіла про своє нещастя

"Мені боляче": Тетяна Овсієнко публічно розповіла про своє нещастя

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

Українка зачепила принца Вільяма і Кейт Міддлтон під час прогулянки: що сталося

Українка зачепила принца Вільяма і Кейт Міддлтон під час прогулянки: що сталося

Останні новини

19:38

Погроза з Петербурга: Медведєв зробив заяву про мирні переговори РФ та України

19:38

"Фундація Катерини Осадчої" познайомить підлітків з професіями на фестивалі кар’єри на ВДНГ

19:34

По Росії готують удар "там, де справді болить": у ЄС розрили задум

19:30

Військова допомога Україні: у США вийшли з неочікуваною заявою

19:10

Що трапилось після розмови Трампа та Путіна?Погляд

Війна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – ПалійВійна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – Палій
18:52

Водії не здогадуються: чи можна сідати за кермо після безалкогольного пиваВідео

18:49

Подорожчання не уникнути: у чому причина стрибка цін на популярний вид м’яса

18:47

Чому Україна досі не знищила Кримський міст: у ВМС назвали єдину причину

18:38

Де заховався кіт: лише геній знайде його за 5 секунд

Реклама
18:37

70% українців не довіряють Порошенку: суспільство вимагає покарання, - Гладких

18:35

В Україні прийняли рішення щодо пенсій на 10 млрд грн - кого торкнуться зміни

17:57

Свата Трампа призначили послом США у Франції попри судимості за тяжкі злочини

17:53

"Завжди бісило": Зеленська зробила неочікуване зізнання про свою маму

17:47

"З ним покінчено": ЗМІ зʼясували, куди зник Ілон Маск

17:28

Народжені під щасливою зіркою - які 3 знаки зодіаку завжди отримують бажане

17:05

З якого боку повинна спати дружина: священник здивував відповіддюВідео

17:02

"Трансформери" повертаються: як змінилися герої культової франшизи за 18 років

16:56

Економіст пояснив, чому маркетинг у фармгалузі - це не "зло"

16:51

"Мені заборонили співати": у соліста гурту Ziferblat виявили хворобу перед Євробаченням

16:44

Гривня "відвойовує" позиції у долара: скільки буде коштувати валюта 21 травня

Реклама
16:34

Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

16:33

Померла зірка серіалів "Багаті теж плачуть" і "Дика троянда"

16:12

Викидати не варто: що можна зробити із старих консервних банокВідео

15:55

Лише одна дія перед пранням – і затхлий запах від рушників зникне: що варто додати

15:33

Більшості не по кишені: в Україні різко підскочили ціни на житло

15:28

Загадка для українців: що насправді означає слово "субота"Відео

15:27

Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

15:01

Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

14:59

Серйозний удар по РФ: ЄС і Британія ввели санкції проти тіньового флоту і не тільки

14:37

Рахунки за пальне зменшаться: як правильно користуватись кондиціонером в авто

14:26

Українка зачепила принца Вільяма і Кейт Міддлтон під час прогулянки: що сталося

14:11

Вдарить понад +30 градусів: синоптик сказав, коли буде пік спеки в Україні влітку

13:53

Бачили всі, знають одиниці: що за дивні круглі нарости виростають на деревахВідео

13:44

Деякі українці мають доплатити за газ більше 400 гривень: у чому причина

13:27

Прощання з Максимом Неліпою: чому не буде його родини

12:58

"Соромно стало за вас": Влад Яма потрапив у гучний скандал і розлютив шанувальників

12:52

"Не пропустіть": українцям назвали дату ідеальної погоди

12:48

Гривня залишається міцною: що буде з курсом долара у найближчі місяці

12:35

Перемога для Путіна: Трамп кинув Україну - Financial Times

11:56

"Статус-кво незмінний": в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна

Реклама
11:49

"Свобода личить": колишня дружина Комарова покинула Україну і назвала причину

11:32

Українських водіїв попередили про накладання штрафів: кого каратимуть

11:16

21 травня не можна сваритися і лаятися: яке свято і день ангела

11:14

"Диявол криється в деталях": у Путіна оцінили терміни укладення миру з Україною

11:02

1450 гривень за кілограм: українці хапаються за голови від цін на ягоди

10:45

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тиграм - тривога, Козлам - плітки

10:24

Щоб не втратити гроші: експерти відповіли, в якій валюті зберігати заощадження

10:22

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

10:10

Під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурми: розкрито тактику окупантів

09:55

Багато українців отримають пільги на оплату ЖКП цього літа - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти