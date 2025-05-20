В Україні прийняли рішення щодо пенсій на 10 млрд грн - кого торкнуться зміни

Виплати частини пенсіонерів з зберігатимуться не в Ощадбанку, а на їхніх рахунках у ПФУ.

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В Україні вирішили долю 10 мільярдів гривень пенсій / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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В Ощадбанку накопичено понад 10 млрд грн невикористаних пенсій

Пенсії українців з ТОТ зберігатимуться не в Ощадбанку, а в ПФУ

Отримати кошти зможуть пенсіонери або їхні спадкоємці

Виплати українських пенсіонерів з тимчасово окупованих територій (ТОТ) зберігатимуться не в Ощадбанку, а безпосередньо на їхніх рахунках у Пенсійному фонді України. Отримати кошти зможуть лише самі пенсіонери або їхні спадкоємці. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Відповідно до ухваленого Верховною Радою закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", кошти, зарезервовані для виплати пенсій жителям ТОТ Луганської та Донецької областей, мають зберігатися виключно в Пенсійному фонді України. У зв’язку з цим уряд розробив проєкт спеціальної постанови, яка регламентує порядок переведення цих коштів з Ощадбанку до ПФУ.

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Всі пенсіонери, які пройшли фізичну ідентифікацію, й надалі отримують державні виплати без перерви. Водночас з деякими пенсіонерами не було жодного зв’язку: вони не користувалися своїми рахунками й не взаємодіяли з Ощадбанком.

"Через російську агресію проти України, яка триває вже понад 10 років, частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території. При цьому такі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді. Водночас Пенсійний фонд України давно (від одного року до іноді 5-7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в "Ощадбанку", який мав би ці пенсії виплачувати", - зазначили у Мінсоцполітики.

Станом на 1 жовтня 2023 року в Ощадбанку було накопичено понад 10 млрд грн пенсій українських пенсіонерів із тимчасово окупованих територій, які не взаємодіяли з банком. У зв’язку з цим Ощадбанк фактично використовував частину цих коштів для власних операцій.

Перенесення грошей до Пенсійного фонду України має зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною. Водночас ця норма стосується не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто відповідає наступним критеріям:

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з ТОТ Донецької та Луганської областей (або раніше були ВПО з ТОТ, окупованих до 24 лютого 2022 року);

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;

не користувалися пенсійним рахунком (карткою) понад один рік або не проходили фізичну ідентифікацію в АТ "Ощадбанк" протягом шести місяців із дати, коли це мало бути здійснено.

"Якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників", - підкреслили у Мінсоцполітики.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

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Як повідомляв Главред, із червня 2025 року частина працюючих пенсіонерів отримає перераховані та підвищені пенсійні виплати. Це стосується тих, у кого на 1 квітня 2025 року минуло щонайменше 24 місяці з призначення пенсії або її останнього перерахунку.

Також пенсіонери, які продовжують офіційно працювати і за яких сплачено єдиний соціальний внесок, мають право на перерахунок пенсії кожні два роки. Індексація може бути автоматичною з 1 квітня або за зверненням пенсіонера.

Крім цього, Кабмін затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи до 1992 року за кордоном для призначення пенсії. Якщо людина працювала в республіках колишнього СРСР і не отримує там пенсії, вона має подати підтверджувальні документи або звернутися до Пенсійного фонду для допомоги у їх отриманні.

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