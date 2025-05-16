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Пенсії перерахують працюючим пенсіонерам: хто має право та що для цього потрібно

Руслан Іваненко
16 травня 2025, 19:40
1347
Працюючі пенсіонери зможуть отримати вищу пенсію, якщо мають достатній страховий стаж.
Деньги, пенсия, очередь
Працюючі пенсіонери зможуть отримати вищу пенсію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Кому збільшать пенсію без звернення
  • Що врахує ПФУ під час перерахунку

Пенсіонери, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати, мають право на перерахунок пенсії кожні два роки. Це стосується випадків, коли за них сплачено єдиний соціальний внесок.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, індексація може відбуватись як за зверненням пенсіонера, так і автоматично — з 1 квітня.

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Право на автоматичний перерахунок визначається на основі додаткового страхового стажу, набутого до лютого поточного року. Звертатися до органів ПФУ для цього не потрібно — процес відбувається в автоматизованому режимі.

"При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Крім того, якщо працюючий пенсіонер набув необхідного стажу для нарахування мінімальної пенсії (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), він може подати заяву на перерахунок у будь-який час — незалежно від дати попереднього перерахунку.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

У такому випадку враховується також заробітна плата, з якої раніше було призначено або перераховано пенсію.

Виплати пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Міністерство соціальної політики України встановило нову межу для максимального розміру пенсійних виплат. Зазначається, що частина пенсій, яка перевищує суму в 23 610 гривень, буде обмежуватися шляхом застосування спеціальних коефіцієнтів.

Водночас, деякі групи літніх громадян України мають можливість отримати додаткові кошти до своїх пенсійних виплат. Експерти роз'яснили, які саме категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення пенсійних виплат у червні 2025 року.

Однак, існує ймовірність того, що деякі інші українські пенсіонери можуть тимчасово втратити право на отримання пенсійних виплат. У матеріалі пояснюється, за яких саме обставин виплата пенсій в Україні може бути призупинена на певний період часу.

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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