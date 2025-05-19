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Українцям зарахують стаж роботи за кордоном до 1992 року для пенсії

Віталій Кірсанов
19 травня 2025, 23:54
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Росія і Україна після 2022 року вийшли з угоди про співпрацю у сфері пенсійного забезпечення.
Українцям зарахують стаж роботи за кордоном до 1992 р.
Українцям зарахують стаж роботи за кордоном до 1992 р / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як нараховуватиметься пенсія з урахуванням закордонного стажу
  • Чи зараховуватиметься українцю стаж роботи в РФ

Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи в іншій державі до 1992 року для визначення права на призначення пенсії за віком. Відповідну постанову уряд ухвалив 16 травня.

Документ визначає механізм підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат за періоди трудової діяльності особи до 1992 року за межами України для зарахування таких періодів трудової діяльності до страхового стажу. Зокрема, передбачається, що якщо особа до 1992 року в певний період часу працювала за межами України в республіках колишнього СРСР, то в заяві про призначення пенсії необхідно зазначити інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.

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Якщо така особа не отримує пенсійні виплати в іншій державі, вона має додати до заяви підтвердні документи, видані органами пенсійного забезпечення в іншій державі. За відсутності таких документів потрібно зазначити причини неможливості їх отримання та звернутися до Пенсійного фонду України по допомогу в поданні до іншої держави запиту про відповідні документи.

Як пояснює незалежний консультант Сергій Коробкін, поки відповідь на запит не надійшла, пенсія обчислюється без урахування такого стажу.

"Однак, якщо немає об'єктивної можливості обміну інформацією з іншою країною, то до появи такої можливості стаж до 1992 року в іншій республіці мають зараховувати. У Порядку уточнюється, що йдеться про випадки, коли міжнародне співробітництво між органами пенсійного забезпечення двох держав не налагоджено або не отримано відповідь на запит МЗС протягом 45 днів", - пише експерт у своїй колонці на порталі "На пенсії".

Щодо стажу, набутого на території РФ до 1992 року, Коробкін зазначає, що він у будь-якому разі має зараховуватися.

"Тут нагадаю, що як Росія, так і Україна після 2022 року вийшли з угоди про співробітництво у сфері пенсійного забезпечення між країнами СНД. Натомість з Азербайджаном, Молдовою та Грузією також існують окремі двосторонні пенсійні угоди, тож і стаж, набутий у цих республіках, підтвердити в Україні буде легше, аніж з іншими, тут знов-таки давно діють свої окремі правила", - зауважив експерт.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, пенсіонери, які є військовими, можуть отримувати щомісячну доплату понад 1000 грн за утримання непрацездатних родичів, як-от діти до 18 років або особи з інвалідністю. Розмір цієї надбавки становить 50% від прожиткового мінімуму, що у 2025 році становить приблизно 1180 грн.

Також пенсіонери зобов'язані протягом 10 днів інформувати Пенсійний фонд України про працевлаштування, звільнення або реєстрацію підприємництва. У разі порушення цього терміну може статися переплата пенсії, яку потрібно буде повернути.

Крім цього, пенсіонери, які досягли 75 років, отримують доплату в розмірі 456 грн, але фактичне підвищення становить 156 грн, оскільки для осіб віком 70-74 роки вже встановлено надбавку в розмірі 300 грн. Надбавка діє тільки для тих пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 10 340 грн.

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