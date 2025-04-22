Українцям урізали виплати: у Мінсоцполітики назвали нову максимальну пенсію

У січні економія для Пенсійного фонду — 120 млн грн, за рік очікують понад 1 млрд грн, розповіла Оксана Жолнович.

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В Україні взялися за надвеликі пенсії / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Із 2025 року в Україні обмежили надто великі пенсії

Застосовуються спеціальні коефіцієнти обмеження

Максимальна пенсія наразі — 51 042 грн на місяць

Із початку 2025 року в Україні запроваджено нові правила обмеження для надто великих пенсій. Частина виплат, яка перевищує 23 610 гривень, тепер обмежується за допомогою спеціальних коефіцієнтів. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Це рішення стосується тільки дуже великих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила своїми внесками. Важливо: ці обмеження не стосуються військових, які брали участь у бойових діях, і пенсій сімей загиблих захисників", - пояснила вона. відео дня

Жолнович наголосила, що зміни мають на меті підвищення справедливості у системі пенсійного забезпечення. Ідеться про вирівнювання дисбалансу між виплатами, призначеними за спеціальними законами, і пенсіями, розрахованими за загальними правилами.

"Уже в січні це дало змогу зменшити навантаження на Пенсійний фонд майже на 120 мільйонів гривень, а за рік ми отримаємо ресурс у понад мільярд гривень. Ці кошти підуть на виконання зобов'язань перед усіма пенсіонерами", - зазначила міністерка.

За оновленими даними, максимальний розмір пенсії в Україні тепер становить 51 042 гривні на місяць.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні громадяни можуть отримати вищу пенсію, якщо добровільно відмовляться від виходу на неї у 60 років і продовжать офіційно працювати. Згідно зі статтею 29 закону №1058-IV, держава доплачує 0,5% за кожен місяць відтермінування до 5 років і 0,75% за кожен місяць — понад 5 років.

Також деякі пенсіонери-військовослужбовці можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії — понад 1000 грн. Вона надається, якщо на утриманні є непрацездатні родичі, які не отримують інші державні виплати. Розмір надбавки — 50% прожиткового мінімуму (на початок 2025 року — приблизно 1180 грн за кожного).

Крім цього, в Україні готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи, але поки що пенсії нараховують лише за віком і наявністю страхового стажу. У 2025 році жінки та чоловіки можуть виходити на пенсію у 60 років за наявності щонайменше 32 років стажу.

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Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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