В Україні піднімуть субсидії: чому і коли

Частини українців переглянуть розмір житлової субсидії. Як кажуть чиновники, причиною цього стало недавнє зростання тарифів в країні.

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Чиновники зазначили, що субсидії переглянуть для частини українців / Колаж фото УНІАН

Частини громадян України збільшать розмір житлової субсидії - через літнє зростання тарифів ЖКГ в країні. Про це заявив член НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України) Руслан Кайдаш.

Чиновник зазначив, що субсидії переглянуть для частини українців ‒ і це пов'язано з підвищенням тарифів на електроенергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

За словами тарифів, всі водоканали повинні зв'язатися з Пенсійним фондом України (ПФУ) для оперативного перерахунку.

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"Прохання водоканалам у зв'язку зі змінними тарифами комунікувати з Пенсійним фондом України, який є координатором з надання пільг і субсидій, щоб оновити дані по тарифах на водопостачання і більш оперативно відкоригувати розміри субсидій", – сказав Кайдаш.

Чиновник додав, що завдяки житловим субсидіям найменш бідні верстви населення українці не повинні будуть випробувати фінансове навантаження від підвищення тарифів.

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того влада України задекларувала плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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