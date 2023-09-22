В Україні переписали цінники на важливий у приготуванні їжі продукт: що сталося

В Україні помітно подорожчали курячі яйця. На даний момент десяток яєць марки "Квочка" коштує в середньому 48,5 грн (майже на 3 грн перевищує середню ціну серпня в 45,82 грн). Про це повідомляє портал "Мінфін".
За його даними, в окремих мережах супермаркетів ці яйця продають по 46-51 грн за десяток. Зокрема:
- Auchan - 46 грн;
- Novus - 50,99 грн.
Ще більше подорожчали курячі яйця марки "Ясенсвіт". Їх вартість зросла більш ніж на 4 грн за десяток – з середніх 46,34 грн до 50,37 грн.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі порталу "Обозрєватєль" прямо стверджував - яйця буде дорожчати. Причиною цього він називав зростання цін на корм для курей (і в першу чергу ‒ на комбікорм).
"Комбікорм - це кукурудза. Яйце безпосередньо залежить в ціні від того, яка буде ціна врожаю кукурудзи: скільки зберуть, як зберуть. А в цьому році урожай збирається на виріс в ціні дизелі – це точно ляже у вартість зернових. Тобто яйця в цьому році подорожчають", – пояснив експерт.
Нагадаємо, раніше в Мінекономіки виступали з пропозицією підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
Раніше повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі почали підніматися ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.
При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.
Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.
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