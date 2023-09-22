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В Україні переписали цінники на важливий у приготуванні їжі продукт: що сталося

Дмитро Відоменко
22 вересня 2023, 08:54 оновлено 22 вересня, 09:12
Восени в Україні почали подорожчати яйця. Як кажуть експерти, основна причина - зростання цін на корм для курей (в першу чергу - комбікорма).
Яйця, монети
У вересні курячі яйця коштують майже на 3 грн більше, ніж у серпні / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні помітно подорожчали курячі яйця. На даний момент десяток яєць марки "Квочка" коштує в середньому 48,5 грн (майже на 3 грн перевищує середню ціну серпня в 45,82 грн). Про це повідомляє портал "Мінфін".

За його даними, в окремих мережах супермаркетів ці яйця продають по 46-51 грн за десяток. Зокрема:

  • Auchan - 46 грн;
  • Novus - 50,99 грн.

Ще більше подорожчали курячі яйця марки "Ясенсвіт". Їх вартість зросла більш ніж на 4 грн за десяток – з середніх 46,34 грн до 50,37 грн.

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Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі порталу "Обозрєватєль" прямо стверджував - яйця буде дорожчати. Причиною цього він називав зростання цін на корм для курей (і в першу чергу ‒ на комбікорм).

"Комбікорм - це кукурудза. Яйце безпосередньо залежить в ціні від того, яка буде ціна врожаю кукурудзи: скільки зберуть, як зберуть. А в цьому році урожай збирається на виріс в ціні дизелі – це точно ляже у вартість зернових. Тобто яйця в цьому році подорожчають", – пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки виступали з пропозицією підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі почали підніматися ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.

При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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