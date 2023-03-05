В Україні злетіли ціни на алкоголь: нова вартість горілки, вина та пива

Подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

/ УНІАН

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.

При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива. Статистичні дані наводить портал Мінфін.

Зазначається, що за місяць вино Vardiani Піросмані червоне подорожчало майже на 5 гривень, склавши 105,27 грн за 750 мл.

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Водночас ціни на горілку підвищилися з 113,25 грн до 116,83 грн. Йдеться про подорожчання півлітра Хлібного Дару.

Разом з тим пиво марки Львівське світле подорожчало з 22,81 грн до 24,73 грн за 0,5 літра. Водночас пиво Чернігівське світле можна придбати за 25,99 грн, тоді як місяць тому його вартість становила 27,54 грн за півлітра.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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