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В Україні підскочили ціни на важливий для борщу продукт: що сталося

Дмитро Відоменко
11 вересня 2023, 13:30 оновлено 11 вересня, 13:30
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Ціни на живець свиней забійних кондицій в Україні зросли на початку вересня. Середні ціни піднялися на 4% - до 83,3 грн за кілограм.
М'ясо, монети
Ціни на свиняче м'ясо підскочили на 4% / колаж Главред, фото УНІАН

Ціни на свиней забійних кондицій в Україні каліцтва на початку вересня – середня вартість піднялася на 4% (до 83,3 грн/кг). Про це інформують аналітики асоціації "Свинарі України".

До того закупівельні ціни на живець свиней утримувалися в межах 82,5-84,5 грн/кг.

"Виробники свинини відзначають високу активність з боку заготівельників на тлі по-літньому обмеженої пропозиції кондиційної свинини. Зокрема, у багатьох постачальників живці партії залишаються менше стандартних, а середня забійна вага тварин часто нижче 110 кг, що також зменшує валовий вихід м'ясної сировини для м'ясопереробників", – кажуть експерти.

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За словами фахівців, ситуація, що склалася на ринку м'яса, породжує вкрай високу конкуренцію і провокує підвищення вартості товарних партій.

До слова, раніше провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець спрогнозувала – в Україні вже скоро може подорожчати м'ясо ще сильніше (вартість зросте ближче до кінця сезону).

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки пропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі почали зростати ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.

При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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м'ясо ціни на продукти
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