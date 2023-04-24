В Україні після довгого подорожчання з'являться нові ціни на популярні овочі: пояснення експерта

В Україні з початку весни значно зросли ціни на ряд популярних овочів – огірки, помідори і цибулю. Але скоро варто чекати їх здешевлення.

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Овочі та монети / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Ще з початку березня в Україні помітно збільшилися ціни на ряд популярних овочів - огірки, помідори і цибулю. Проте вже наприкінці травня-початку червня почнуть надходити від фермера сезонні овочі і тому ціни поступово знижуватимуться. Про це в коментарі порталу "Обозрєватєль" розповів аналітик аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

"Основні сезонні овочі прибудуть в кінці травня-початку червня. З урахуванням того, що частина Херсонської та Запорізької областей окупована, а там, де відбулася деокупація, теж значна частина територій не може використовуватися через замінування,-великого зниження цін на помідори, цибулю, огірки не буде", – сказав експерт.

Однак все ж, вважає фахівець, українцям не слід сподіватися на значне здешевлення овочів. Як стверджує Кущ, сезонне зниження вартості овочів буде, але обвалу цін на них (який не раз траплявся в колишні часи), чекати не варто.

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Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні зросли ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Дивіться відео про ціни на продукти і на сигарети в Україні

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