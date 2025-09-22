Рус
В Україні масово впали ціни на ключові овочі - що і скільки коштує

Руслана Заклінська
22 вересня 2025, 15:29
За тиждень в Україні змінилися ціни на овочі та фрукти.
В Україні різко подешевшали популярні овочі

Впродовж тижня в Україні подешевшали кілька ключових овочів і баштанних культур. Водночас фрукти здебільшого дорожчали. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Білокачанна капуста здешевшала з 9 гривень до 5 гривень за кілограм. Подібну тенденцію показали й інші коренеплоди: морква знизилася в ціні з 8 до 6 гривень за кілограм, а буряк подешевшав із 8 до 5 гривень.

Ціни на червоні томати трохи знизилися з 12-55 гривень до 12-40 гривень за кілограм. Натомість огірки значно подорожчали - з 15-30 гривень до 20-40 гривень за кілограм.

Перець Білозерка та пекінська капуста подешевшали незначно, а броколі втратили у ціні більше - з 40-70 гривень до 40-55 гривень за кілограм. Кабачки дешевшають уже третій тиждень поспіль, зараз їх продають по 6-15 гривень за кілограм, раніше ціни були 10-17 гривень.

Які ціни на зелень в Україні

Що стосується зелені, зелена цибуля подешевшала з 100-180 гривень до 70-150 гривень за кілограм, кріп - з 70-150 до 70-120 гривень. Водночас подорожчали петрушка - з 40-100 до 60-105 гривень за кілограм та салат - з 30-75 до 30-85 гривень.

Як змінилися ціни на фрукти за тиждень

Що стосується фруктів і ягід, ціни змінювалися нерівномірно. Персики тепер коштують від 50 до 120 гривень за кілограм, тоді як раніше їхня ціна була 50-100 гривень. Нектарини додали ще більше у вартості - з 30-110 гривень до 35-140 гривень за кілограм. Також зросли ціни на сливи з 18-35 до 20-50 гривень, а груші - з 15-90 до 20-90 гривень за кілограм.

Водночас деякі ягоди та фрукти подешевшали. Виноград знизився у ціні з 50-140 гривень до 40-120 гривень за кілограм. Кавуни стали дешевшими - з 13-25 гривень до 10-17 гривень, а дині трохи подешевшали з 25-55 до 20-55 гривень за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що восени буде з цінами на продукти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що у вересні-жовтні ціни на овочі залишатимуться низькими. Проте після того, як частину врожаю закладуть на зберігання, можливе подорожчання.

Він нагадав, що торік через посуху врожай був слабким, а ціни - високими. Натомість цього року завдяки великій пропозиції овочі "борщового набору" дешевшають.

"Загалом у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти, тобто овочів борщового набору", - наголосив Марчук.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, в Україні ціни на хліб продовжують зростати. До кінця року подорожчання складе в середньому 11-23% залежно від виду.

Також продовжує зростати вартість молочної продукції, особливо сиру та вершкового масла. Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснює це подорожчанням кормів для тварин та скороченням поголів’я корів.

Як повідомляв Главред, ціни на моркву почали знижуватися після тривалого періоду стабільності. Наразі коренеплоди продають по 6-13 гривень за кілограм.

В Україні масово впали ціни на ключові овочі - що і скільки коштує

Ванна без смаку: 5 речей, які неприпустимі в стильному просторі

09:35

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: що можна і не можна робити

09:34

Лінія фронту в Україні стала цивілізаційним кордоном з КитаемПогляд

