В Україні масово позбуваються свиней та корів: чи можливий дефіцит м'яса і молока

Повномасштабне вторгнення РФ значно вплинуло на поголів’я тварин в Україні.

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В Україні різко скорочується поголів'я худоби / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ключові тези Марчука:

Повномасштабне вторгнення сприяло зменшенню поголів’я свиней та великої рогатої худоби в в домашніх господарствах

Водночас на промислових фермах спостерігається зростання поголів’я

Повномасштабне вторгнення РФ значно вплинуло на поголів’я тварин в Україні. Виробництво свинини та яловичини продовжує зменшуватися з кожним роком війни. Про це під час чату на Главреді розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Особливо це стосується домашніх господарств, тобто люди просто перестають тримати худобу, по-перше, через важкість роботи, по-друге, через фінансові витрати, які вони просто не зможуть тягнути, тобто через дорогу комплектуючу виробництва цієї продукції", - зазначив він. відео дня

Водночас на промислових фермах спостерігається зростання поголів’я великої рогатої худоби завдяки професійному догляду. За словами Марчука, є надія, що пропозиція від таких виробників лише зростатиме.

"До того ж однією з вимог для інтеграції України в Євросоюз є перехід на виробництво молока екстракласу, тобто вищого ґатунку, яке споживається і всередині країни, і йде на експорт. Але виробництво молока екстракласу можуть забезпечити тільки високотехнологічні ферми", - додав експерт.

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Нагадаємо, з 3 квітня 2025 року АМКУ надав десяти найбільшим виробникам курячих яєць обов’язкові рекомендації щодо недопущення завищення цін та обмеження їхньої наявності на ринку. Це рішення пов’язане з різкими коливаннями цін на яйця перед Великоднем.

Також Україна не експортує овочі у великих обсягах, а, навпаки, відчуває дефіцит через тимчасову окупацію частини територій. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради зазначив, що через втрату територій країна не має достатньої кількості овочів для експорту, а Європа також вирощує власні овочі та навіть імпортує їх в Україну.

Як повідомляв Главред, напередодні Великодня 2025 подорожчали яйця та борошно, яке використовують для випічки. Середня ціна борошна на початку квітня становить 31,39 гривні за кілограм, що на кілька гривень більше порівняно з лютим-березнем.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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