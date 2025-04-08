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Стоп-ціна до Великодня: в Україні почнуть контролювати вартість популярного продукту

Руслана Заклінська
8 квітня 2025, 18:17оновлено 8 квітня, 19:04
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АМКУ закликає виробників не допустити дефіциту та зростання цін на яйця перед Великоднем.
Стоп-ціна до Великодня: в Україні почнуть контролювати вартість популярного продукту
В Україні обмежать вартість популярного товару / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • АМКУ закликав 10 найбільших виробників курячих яєць не завищувати ціни та не обмежувати наявну продукцію
  • Це стало наслідком різких коливань цін перед Великоднем
  • Виробники повинні відповісти на рекомендації протягом 10 днів

З 3 квітня десять найбільших виробників і реалізаторів курячих яєць повинні утриматися від спроб завищення вартості яєць та навмисного обмеження їхньої наявності на українському ринку. Про це повідомив Антимонопольний комітет України.

АМКУ 3 квітня 2025 року надав десяти найбільшим виробникам курячих яєць обов’язкові до розгляду рекомендації щодо недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Причиною цього стали різкі коливання цін на курячі яйця в торгових мережах, що спостерігаються в Україні.

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Яйця, як базовий продукт, входять до споживчого кошика, а їх подорожчання впливає на загальну інфляцію. Ситуація особливо загострилася напередодні Великодніх свят, коли традиційно зростає попит.

АМКУ також проводить власне дослідження цінової ситуації на ринку яєць. Комітет звернув увагу, що різке збільшення експорту яєць при одночасному зменшенні їхньої реалізації на внутрішньому ринку може призвести до:

  • штучного дефіциту продукції в Україні,
  • підвищення цін для кінцевих споживачів.

Комітет закликав виробників утриматися від спроб завищення вартості яєць та навмисного обмеження їхньої наявності на українському ринку. Вони зобов’язані надати відповідь АМКУ на рекомендації у 10-денний строк із моменту їх отримання.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціна на яйця перед Великоднем не підскочить, заявив директор Державної дослідної станції птахівництва Олег Катеринич. За його словами, економічних передумов для значного зростання цін немає, і навіть якщо ціна зросте, це буде незначно — на 1-2%.

Також в Україні спостерігається часткове зниження собівартості закупівлі молока на тлі зменшення попиту на молочні продукти через їх високу ціну, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він зазначив, що фермери отримують найменший прибуток від підвищення цін, тоді як супермаркети заробляють більше.

Як повідомляв Главред, до нового врожаю вартість борщового набору зросте на 15%, але прогнозувати подальший ріст цін складно. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що ціни залежатимуть від урожаю.

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Що таке АМКУ?

Антимонопольний комітет України — державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель, пише Вікіпедія.

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