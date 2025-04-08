Чому українські овочі дорогі, а на полицях — імпорт: чесна відповідь експерта

Європа має великі можливості вирощування овочів і навіть імпортує їх в Україну, розповів Денис Марчук.

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Чому українці змушені купувати дорогі іноземні овочі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Марчука:

Україна не експортує овочі в великих обсягах через дефіцит власної продукції

Європа має можливості вирощувати овочі і імпортує їх в Україну

В умовах війни в Україні зросли витрати на логістику, насіння та зарплати, що веде до подорожчання продукції

Україна не експортує овочі у великих обсягах. Навпаки, через тимчасову окупацію частини територій, країна відчуває дефіцит власної продукції. Про це під час чату на Главреді розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Від моменту, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території, нам не вистачає власної пропозиції овочів, тому експортувати їх на зовнішні ринки не доводиться. Та й куди овочі експортувати? Європа теж має великі можливості вирощування овочів, ба більше, вона імпортує їх в Україну", - пояснив він.

Марчук зазначив, що більшій мірі все залежить від економічних передумов для вирощування тієї чи іншої культури. Якщо передумови сприятливі, виробники орієнтуються на цю нішу та продають продукцію всередині країни.

Щодо імпорту, то в холодну пору року Україна завжди була частково залежною від нього. За словами Марчука, в нашій країні нестача овочесховищ, які дозволили б зберігати великі обсяги продукції.

"Тому ми стаємо заручниками імпорту, бо попит є. Звичайно, нам потрібно налагоджувати свою програму зі зберігальних систем, щоб формувати більш-менш сталу ціну протягом року для громадян України і, таким чином, забезпечувати внутрішній попит внутрішньою продукцією", - додав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Щодо високих цін на овочі, експерт зазначив, що аграрний бізнес в Україні працює без дотацій, на відміну від європейських країн. Українські фермери самі несуть всі витрати — на логістику, насіння, зарплати — без компенсацій у випадку збитків.

"Всі би хотіли мати більш доступну продукцію, але бізнес, який виробляє продукцію, сплачує податки, заробітні плати, інвестує у виробництво. А в Україні в умовах війни все подорожчало, починаючи від логістики і закінчуючи посівним матеріалом... В європейських країнах, умовно кажучи, скільки в тебе гектарів землі, стільки ти дотацій і отримуєш. В Україні це самовиживання: що заробив, те заробив, якщо втратив, значить, втратив, і жодних компенсацій не отримуєш", - пояснив Марчук.

Дивіться відео, в якому експерт Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні спостерігається часткове зниження собівартості молока, оскільки попит на молочні продукти зменшився через їх високу ціну. Марчук пояснив, що фермери отримують мінімальний прибуток від підвищення цін на молоко, в той час як супермаркети заробляють більше.

Також вартість борщового набору до нового врожаю зросте на 15%, проте прогнозувати подальший ріст цін складно. За словами Марчука, ціни на овочі та інші продукти залежатимуть від урожаю.

Як повідомляв Главред, з 3 квітня 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав десяти найбільшим виробникам курячих яєць обов'язкові рекомендації щодо недопущення завищення цін та обмеження їх наявності на ринку. Це сталося через різкі коливання цін на яйця напередодні Великодніх свят.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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