Перед Великоднем дорожчає важливий продукт: скільки коштує 1 кг борошна в Україні

Із середини минулого року пшеничне борошно вищої якості дорожчало. Із середини лютого до середини березня ціни пішли на спад.

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В Україні зростають ціни на борошно / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштує кілограм борошна в популярних супермаркетах

Яка середня ціна на борошно в Україні

Ціни на продукти традиційно зростають перед будь-якими святами. Оскільки Великдень 2025 не за горами, вже подорожчали яйця. Також зростає в ціні борошно, яке використовують для святкової випічки.

Із середини минулого року пшеничне борошно вищої якості дорожчало. Однак із середини лютого по середину березня було різке здешевлення. Тепер же вартість борошна знову змінилася, передає 24 канал.

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Скільки коштує 1 кг борошна в Україні

На початку квітня середня вартість борошна складає 25,5 гривні за кілограм. Зараз вартість борошна становить 31,39 гривні. При цьому ціни на борошно в Україні продовжують зростати.

Скільки коштує 1 кг борошна в АТБ, Сільпо, Auchan

Наприклад, кілограм борошна "Хуторок" вищого ґатунку у відомих мережах супермаркетів коштує так:

Сільпо 26,89 грн за кілограм;

Auchan 26,80 грн за кілограм;

Novus 31,39 грн за кілограм;

АТБ 26,80 грн за кілограм;

Епіцентр 26,80 грн за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні спостерігається часткове зниження собівартості молока, оскільки попит на молочні продукти зменшився через їхню високу ціну.

До нового врожаю на 15% зросте вартість борщового набору, проте прогнозувати подальше зростання цін складно. Загалом, ціни на овочі та інші продукти залежатимуть від урожаю.

Ціни на курятину в Україні можуть змінюватися залежно від ситуації на експортних ринках і внутрішньої пропозиції. Якщо курятина йде на експорт, і є достатня пропозиція всередині країни, то ціни стабільні. Якщо експорт відбувається, а достатньої пропозиції немає, відповідно, ціни починають зростати.

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