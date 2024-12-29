Чи 'підскочать' ціни на м'ясо у 2025 році: до чого готуватись українцям

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- В Україні за 2024 рік зросла вартість м'ясної продукції
- Найбільше зросли роздрібні ціни на яловичину ребра
- У січні роздрібні ціни на основні види м'яса залишаться на рівні грудня 2024 року
Протягом 2024 року вартість м'ясної продукції в Україні доволі сильно зросла. Про це повідомила науковиця "Інституту аграрної економіки" Наталія Копитець у коментарі 24 Каналу.
За її словами, упродовж року – станом на 19 грудня 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року – у продуктових супермаркетах найбільше зросли роздрібні ціни на яловичину ребра – до 168,95 гривні за кілограм (+7,6 %) та гуляш, який подорожчав до 301,32 гривні за кілограм (+19,2 %).
"Поміж курятини за рік найбільше – до 172,63 гривні за кілограм (+9,2%) – здорожчало куряче філе. Курячі стегна додали в ціні 4,2 % і коштують 121,63 гривні за кілограм. Ціна на курячу тушку залишилася на рівні минулого року – 85,60 гривні за кілограм", - наголосила вона.
Крім того, за прогнозними оцінками, у січні 2025 року роздрібні ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина та м'ясо птиці – залишаться на рівні грудня 2024 року з незначним коливанням за регіонами.
Ціни на продукти - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні продовжують зростати відпускні ціни на моркву. На сьогодні морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 2,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що після новорічних свят ціни на продукти в Україні можуть вийти на певне плато, але залишатимуться стабільно високими.
Крім того, на сьогодні ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 3 рази вища, ніж за аналогічний період 2023 року.
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