Українським пенсіонерам загрожує позбавлення виплат: що відбувається і кому не пощастить

В Україні змінюється вимога до стажу для виходу на пенсію / censor.net

Вимоги до стажу для виходу на пенсію в Україні з 60 років посилюють. Люди будуть змушені працювати ще кілька "зайвих" років.

Як випливає з прийнятого Верховною Радою закону Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, нові нормативи набирають чинності з січня 2022 року.

Стаж для виходу на пенсію: що змінюється

Нововведення передбачають, що вимоги до стажу будуть підвищуватися щорічно (поки не складуть 35 років).

У 2022-му вийти на заслужений відпочинок в 60 років зможуть тільки ті, хто має 29 років стажу (у 2021 році стаж становив 28 років).

Українцям світить доопрацювання до стажу:

Реклама

до 63 років будуть без пенсії ті, хто в 2022-му досягнуть 60-річчя і матимуть від 19 до 29 років стажу;

до 65 років працюватимуть ті, хто має від 15 до 19 років стажу і досягли 60-річчя в 2022-му.;

без пенсії залишаться ті українці, які мають менше 15 років стажу (вони зможуть претендувати лише на допомогу для осіб, чиї доходи не покривають навіть прожитковий мінімум і які втратили працездатність).

Брак стажу: алгоритм дій

добровільна оплата до Пенсійного фонду 22% від мінімальної зарплати (1320 грн) щомісяця для зарахування стажу;

для осіб пенсійного віку є можливість докупити стаж (вартість місяця становить 44% мінімальної зарплати (1640 грн).

читайте такожУкраїнцям світить підвищення пенсій: кому і коли чекати надбавки

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

Читайте ще: