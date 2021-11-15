Підвищення пенсій у 2021 році: у Мінсоцполітики розповіли, кому чекати надбавки

Пенсиионерам пообіцяли збільшення соцвиплат / УНІАН

Темп підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам повинні зберегтися і в наступному році, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Як підкреслила вона в інтерв'ю Фактам, до кінця 2021 року підвищення отримають ще дві групи пенсіонерів.

Кому чекати підвищення пенсій до кінця року:

Пенсіонерам з найнижчими пенсіями, які мають маленький страховий стаж. Такій категорії громадян з 1 грудня збільшать мінімальні пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Будуть перераховані надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, в тому числі надбавка за наднормативний стаж.

Пенсіонерам старше 65 років, у яких страховий (стаж більше 30 років у жінок і більше 35 років у чоловіків) перерахують пенсії. З 1 грудня мінімальна пенсійна виплата для них зросте з 2400 гривень до 2600 гривень в результаті підвищення мінімальної заробітної плати.

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"На наступний рік ми склали календар підвищення пенсій, що включає 12 етапів адресного підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів", - додала Лазебна.

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Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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