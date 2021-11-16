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Підвищення пенсії на 9%: хто отримає надбавку до пенсії в 2022 році

16 листопада 2021, 13:10

На даний момент чиновники Пенсійний коефіцієнт в 9% міняти не планують - незважаючи на те, що в 2021-му пенсії перераховували з коефіцієнтом 25%.

Гроші, пенсія
Хто отримає надбавку до пенсії у 2022 році / УНІАН

На майбутній рік в країні передбачено цілих дванадцять етапів адресного підвищення пенсій для різних категорій українців. Про це повідомляється на сторінці видання "Пенсійний кур'єр" в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що жінкам, які досягли 60-річного віку і виходять на пенсію в 2022 році, пенсії підвищать на 9%. Поки чиновники даний коефіцієнт міняти не планують, незважаючи на те, що всім виходять на пенсію в 2021 році виплати перераховували з коефіцієнтом 25%.

До слова, в інтерв'ю порталу "Факт" міністр соціальної політики Марина Лазебна висловила надію, що до кінця року депутати зможуть прийняти в другому читанні закон про пенсійну індексацію. Якщо парламентарії вкладуться в термін, то з 1 березня відбудеться індексація всіх без винятку пенсій. Міністр обіцяє, що під перерахунок виплат підпадуть держслужбовці, науковці, журналісти, військові.

читайте такожПенсії злетять на 1,5 тисячі: кому чекати підвищення

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

За його підрахунками, Нова фукція в "Діі" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.

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