Українець відсудив 50 тисяч грн за незаконний борг за "блакитне паливо": що сталося

Прилуцький суд у Чернігівській області зобов'язав "Чернігівгаз" списати борг клієнта на суму 42 тис.грн і заплатити йому 50 тис. грн моральної шкоди.

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Крім того, газівники зобов'язані заплатити за судові витрати / Колаж фото УНІАН

На Чернігівщині суд зобов'язав "Чернігівгаз" списати борг клієнта на суму 42 тисяч грн і заплатити йому 50 тисяч грн моральної шкоди. Судді порахували, що борг був нарахований незаконно, а через нього клієнту не підключали газ. Про це йдеться у рішенні Прилуцького міськрайонного суду.

Ситуація сталася в липні 2021 року. Тоді "Чернігівгаз" після відключення газу для заміни котла не став його підключати назад. У клієнта зажадали заплатити 42 тисяч грн боргу. А сам борг донарахували заднім числом начебто після переведення перерахунку.

"З метою ефективного захисту прав позивача, як побутового споживача природного газу, з урахуванням початку опалювального сезону, відсутності можливості іншим способом опалювати житловий будинок, в якому він з дружиною постійно проживає, враховуючи повну технічну готовність до пуску газу, що підтверджується Актом прийняття в експлуатацію об'єкта від 20.07.2021 року, наявність встановленого відповідачем нового лічильника газу, відсутність заборгованості за послуги з розподілу газу, наявністю замовленої потужності до кінця 2021 року та замовленої потужності на 2022 рік, представник позивача та просить забезпечити позов", - ідеться в судових документах.

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Крім того, компанія зобов'язана заплатити за судові витрати 2147 гривень 20 копійок.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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