Українці масово судяться за пенсії: як домогтися бажаних грошей

Як кажуть спеціалізовані юристи, в Україні кожен другий суд проти Пенсійного фонду (ПФУ) – позов від військового пенсіонера.

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За словами адвокатів, судовий процес проти Пенсійного фонду - річ недешева / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні кожне друге судове засідання проти Пенсійного фонду (ПФУ) - розгляд позовної заяви від військового пенсіонера. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Таміла Шатарська ‒ столичний адвокат, який спеціалізується на пенсійних справах, розповідає ‒ з перерахунком пенсій військовослужбовців вже є усталена практика Верховного суду, якою керуються суди першої та апеляційної інстанції.

Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

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Найчастіше суди відбуваються з наступних причин:

Пенсійний фонд відмовляється перераховувати розмір пенсії з урахуванням тієї зарплати, яка більш вигідна пенсіонеру;

у військових пенсіонерів після підвищення пенсії забирають доплату в 2 тисячі грн;

військовим пенсіонерам обмежують розмір пенсії, оскільки діє норма ‒ пенсія не може перевищувати десять прожиткових мінімумів.

За словами адвоката Шатарської, весь вищевказаний процес ‒ річ недешева. І, щоб заощадити на судових тяжбах, спершу пенсіонерам потрібно самостійно зібрати необхідні документи. В першу чергу - знадобиться трудова книжка, інформація від тих підприємствах, на яких працювали пенсіонери.

"Спочатку провести самостійно заходи - звернення. По-перше, трудова книжка. Вона обов'язково у вас повинна бути. Витрачати кошти на запити адвокатів дуже дорого. Зверніться в архів підприємства, вони зобов'язані зберігати всю інформацію", – пояснила Шатарська.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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