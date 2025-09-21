Загроза стрімкого подорожчання євро: несподіваний прогноз щодо валютного курсу

Важливу роль відіграє процес формування державного бюджету на наступний рік, вважає Тарас Лєсовий.

https://glavred.net/economics/ugroza-stremitelnogo-podorozhaniya-evro-neozhidannyy-prognoz-po-valyutnomu-kursu-10700075.html Посилання скопійоване

Спрогнозовано курс євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе:

Важливу роль відіграє процес формування державного бюджету

Багато елементів формуватимуть суспільні та ділові очікування

Банкір Тарас Лісовий зазначив, що на валютний ринок наступного тижня впливатиме ціла низка ключових факторів.

Серед них - обсяг очікуваної та вже підтвердженої макрофінансової допомоги Україні на 2026 рік, наголосив він в інтерв'ю 24 Каналу.

відео дня

Крім того, важливу роль відіграє процес формування державного бюджету на наступний рік. У цьому контексті увага звертається не тільки на потенційний дефіцит, який може бути покритий міжнародною підтримкою, а й на закладений у бюджеті прогнозний курс долара.

За словами експерта, всі ці елементи формуватимуть суспільні та ділові очікування, проте значний вплив продовжить чинити Національний банк України. В умовах воєнного часу НБУ проводить збалансовану політику, яка запобігає різким коливанням валютного курсу.

Також Лєсовий додав, що, незважаючи на певну вразливість євро до глобальних економічних змін, малоймовірно, що курс цієї валюти перевищить позначку в 49 гривень.

Валютний прогноз: думка експерта

Банкір Тарас Лісовий вважає, що вже наступного тижня валютний ринок може продемонструвати вирішальний рух, який задасть напрямок курсу гривні аж до кінця 2025 року.

У бесіді з 24 Каналом він наголосив, що на динаміку курсу впливатимуть одразу кілька ключових чинників - починаючи з інфляційних процесів і міжнародної геополітичної обстановки, і закінчуючи станом української економіки.

Валютний курс - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред