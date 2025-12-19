Вже у 2026 році: українців попередили про шалене подорожчання базового продукту

Обмеження електропостачання вже призводять до скорочення асортименту.

Ціни на хліб в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

У 2026 році в Україні може подорожчати хліб

Його вартість може зрости на більш, ніж на 20%

Основним викликом є обмеження електропостачання хлібозаводів

Ціна на деякі сорти хліба в Україні в наступному році може зрости. У разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж на 20%. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко в коментарі УНІАН.

"За прогнозами ВАП, у 2026 році хліб простої рецептури залишатиметься відносно стабільним у ціні, тоді як інші вироби можуть подорожчати на 10-15%, а за погіршення ситуації – більш, ніж на 20%. Сценарії залишаються непередбачуваними", - наголосив він. відео дня

За його словами, основним викликом є обмеження електропостачання хлібозаводів через регулярні обстріли російських окупантів.

"У більшості регіонів України хлібозаводи, що виробляють хліб масового вжитку, формально віднесені до об’єктів критичної інфраструктури або життєзабезпечення. Втім, на практиці цей статус часто не гарантує безперебійного живлення", - зауважив Дученко.

Він додав, що обмеження електропостачання вже призводять до скорочення асортименту.

"Навіть за наявності напруги ліміти не дозволяють одночасно запускати печі, тістоміси, охолодження й пакування. За збереження нинішніх умов зростають ризики перебоїв постачання, особливо продукції з коротким терміном зберігання, що створює загрозу продовольчій безпеці", - каже голова ВАП.

Дученко також розповів, що на вартість хліба впливають не лише енергетичні обмеження, а й коливання цін на сировину, зростання логістичних витрат і фонду оплати праці.

"Це змушує виробників закладати додаткові витрати в собівартість, що й може призвести до здорожчання певних сортів хліба", - підсумував він.

Подорожчання продуктів через відключення світла

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до подорожчання продуктів харчування до 30%.

За його словами, найбільше подорожчати може молочна продукція та м'ясо, оскільки вони потребують постійного охолодження.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, напередодні свят свинина подешевшала замість традиційного здорожчання. Ціни можуть впасти ще нижче через загрозу перенасичення ринку дешевою сировиною.

Також відомо, що новорічний стіл на 2026 рік із традиційних страв на родину з 4-х осіб обійдеться українцям у 3980 гривень. Це на 10,7 % більше, ніж торік.

Крім того, з наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року.

Про джерело: Всеукраїнська асоціація пекарів Всеукраїнська асоціація пекарів – діючий асоціативний орган, створений для координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств-членів Асоціації, активного захисту і лобіювання їх інтересів на всеукраїнському та регіональних рівнях. З часу заснування Всеукраїнська асоціація пекарів веде активну діяльність щодо захисту інтересів не лише підприємств-членів ВАП, але й усієї хлібопекарної галузі.

