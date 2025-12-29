До 100 грн за пляшку: в Україні з січня дорожчатиме затребуваний продукт

Експерт наголосив, що вартість соняшникової олії залежить від ринкової ситуації.

Ціни на соняшникову олію в 2026 році / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У 2026 році соняшникова олія може подорожчати

Її вартість залежатиме від курсу долара та світових цін

Ймовірно, ціни зростатимуть плавно

Із настанням січня багато затребуваних товарів в українських супермаркетах подорожчають. Зокрема, зростання цін торкнеться соняшникової олії. Про це заявив економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, соняшникова олія є експортним продуктом, вартість якого залежить від ринкової ситуації.

Він додав, що показники в супермаркетах формуються різними чинниками, серед яких - проблеми з електроенергією, світові ціни та курс долара.

"Умовно кажучи: побачимо долар по 50 гривень - у магазинах вартість літра олії стане близько 100 гривень або й вище. Поки не очікую стрімкого зростання цін на продукт, вони точно зростатимуть плавно, щоб не шокувати покупців", - наголосив Чиж.

Експерт також зауважив, що за 2025 рік соняшникова олія подорожчала орієнтовно на 20 гривень.

Чи можливий дефіцит соняшникової олії

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що в Україні не може бути дефіциту олії, тому що навіть за найгірших умов збирається достатній врожай соняшникового насіння.

За його словами, не відсутність сировини впливає на ціну на олію, а вартість виробництва, зокрема витрати на електроенергію, логістику, оплату праці.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на ринку картоплі в Україні відзначається зниження торговельної активності. Попри надії фермерів на те, що ця продукція напередодні новорічних свят вкотре подорожчає, відпускні ціни на картоплю навпаки почали знижуватися.

Також відомо, що напередодні новорічних свят помітно подорожчав один із найбільш затребуваних овочів - тепличні помідори. За останній тиждень ціни зросли в середньому на 20%.

Крім того, в Україні знову дорожчають огірки. Зростання цін на цю продукцію продиктоване насамперед обмеженою пропозицією овочів від зовнішніх постачальників.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

