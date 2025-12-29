Рус
До 100 грн за пляшку: в Україні з січня дорожчатиме затребуваний продукт

29 грудня 2025
Експерт наголосив, що вартість соняшникової олії залежить від ринкової ситуації.
Ціни на соняшникову олію в 2026 році / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У 2026 році соняшникова олія може подорожчати
  • Її вартість залежатиме від курсу долара та світових цін
  • Ймовірно, ціни зростатимуть плавно

Із настанням січня багато затребуваних товарів в українських супермаркетах подорожчають. Зокрема, зростання цін торкнеться соняшникової олії. Про це заявив економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, соняшникова олія є експортним продуктом, вартість якого залежить від ринкової ситуації.

Він додав, що показники в супермаркетах формуються різними чинниками, серед яких - проблеми з електроенергією, світові ціни та курс долара.

"Умовно кажучи: побачимо долар по 50 гривень - у магазинах вартість літра олії стане близько 100 гривень або й вище. Поки не очікую стрімкого зростання цін на продукт, вони точно зростатимуть плавно, щоб не шокувати покупців", - наголосив Чиж.

Експерт також зауважив, що за 2025 рік соняшникова олія подорожчала орієнтовно на 20 гривень.

Чи можливий дефіцит соняшникової олії

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що в Україні не може бути дефіциту олії, тому що навіть за найгірших умов збирається достатній врожай соняшникового насіння.

За його словами, не відсутність сировини впливає на ціну на олію, а вартість виробництва, зокрема витрати на електроенергію, логістику, оплату праці.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

олія ціни на продукти
