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З 1 червня в Україні різко зміняться пенсії: кому чекати великих доплат

Марія Тупік
9 травня 2023, 21:56 оновлено 9 травня, 22:12
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Згідно з урядовою постановою, максимальний розмір надбавки до пенсії становить 1,5 тис. грн.
пенсії в Україні
Кому піднімуть пенсії в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

У 2023 році в Україні, незважаючи на війну, влада передбачила поетапну індексацію та перерахунок виплат пенсіонерам.

Кабінет міністрів знайшов кошти на підвищення пенсій, спланувавши перерахунок пенсій тим категоріям громадян, які мають маленькі пенсії через формулу розрахунків і, незважаючи на високий страховий стаж.

Підвищення пенсій у 2023 році

Згідно з урядовою постановою, максимальний розмір надбавки до пенсії становить 1,5 тис. грн. Вона можлива для тих, хто мав виплату в 7,5 тис. грн. Мінімальна надбавка становить 100 гривень.

відео дня

Останній етап підвищення пенсій проведуть 1 липня.

Він буде стосуватися:

  • державних службовців;
  • вчених;
  • працівників органів місцевого самоврядування.

Варто відзначити, що розраховується індексація індивідуально. Чим більша пенсія, тим більший відсоток доплати.

Кому пенсії не проіндексують

В Україні понад 10,5 млн. пенсіонерів потрапили під індексацію і перерахунок виплат, пише nv.ua.

Однак це не стосується кількох категорій громадян:

  • працюючих пенсіонерів, які мають недостатній, низький страховий стаж, а розрахований розмір пенсій - до 2,1 тис. грн;
  • екс-працівників прокуратури;
  • пенсіонерів, які мають вищу пенсію від максимальної за розрахунком - 20,93 тис. грн;
  • громадян, які отримують щомісячне довічне грошове утримання (зокрема, судді).

Дивіться відео про те, як проводитимуть індексацію пенсій в Україні:

Виплати пенсій в Україні

Нагадаємо, що в Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.

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