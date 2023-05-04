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Українці можуть на 50% підняти собі пенсії: що потрібно зробити

Дмитро Відоменко
4 травня 2023, 09:08 оновлено 4 травня, 09:40
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В Україні будь-який працівник може збільшити розмір своєї майбутньої виплати. Але для цього йому доведеться пізніше вийти на пенсію.
Пенсіонери, монети
Пенсіонери та монети / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні будь-яка людина, яка довго і наполегливо працює, може зробити більший розмір своєї майбутньої пенсійної виплати. Про це випливає з 29-ї статті закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Як кажуть експерти, для того, щоб досягти вищевказаного, українці замість 60 років повинні будуть виходити на пенсію в 65 років і 7 місяців.

Згідно із законодавством, якщо українець самостійно приймає рішення вийти на пенсію пізніше, то його виплату збільшать на певний відсоток.

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На ділі це виглядає так:

  • якщо відстрочити пенсію на період до п'яти років - за кожен місяць без пенсії розмір виплати збільшать на 0,5%;
  • якщо відстрочити пенсію на період від п'яти років – за кожен місяць без пенсії розмір виплати збільшать на 0,75%.

Далі - українець, який вийде на пенсію на 5 років і 7 місяців пізніше, зможе отримати надбавку до пенсії в розмірі близько 50%. Наприклад, якщо за формулою українець заробив на пенсію в розмірі 5 тисяч гривень, вирішив продовжити працювати і звернутися за виплатою в 65 років і 7 місяців, то його пенсія збільшиться помітно.

Потрібно зайвий раз нагадати, що, за українськими законами пенсія підраховується так − за формулою середню зарплату за три минулі роки (12 157 грн 70 коп) помножать на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж в роках і додадуть ще один відсоток.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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