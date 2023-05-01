Влітку українців чекає великий перерахунок пенсій: хто під нього потрапить

Влітку підвищені пенсії отримають такі українці - працюючі пенсіонери, науковці, держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування.

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Пенсії та пенсіонери / колаж фото УНІАН

В Україні влітку 2023 року підвищені пенсії отримуватимуть одразу кілька категорій українців. Про це повідомляє спеціалізований портал "На пенсії".

В першу чергу це будуть працюючі пенсіонери, науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування. Спочатку, вже в червні, збільшені пенсії - причому з доплатою відразу за три місяці ‒ отримають саме працюючі пенсіонери.

"Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде проведений з 1 квітня, як це передбачено законодавством. Однак проіндексовані виплати вони зможуть отримати тільки в червні разом з доплатою за квітень і травень", – про це розповіла керівник департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

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Справа в тому, каже чиновниця, звітна інформація за перший фінансовий квартал 2023 року надійде до органів Пенсійного фонду вже в другій половині травня. Тому і підвищені пенсії українці зможуть отримати тільки в червні.

У Мінсоцполітики повідомили, що індексація та перерахунок пенсій торкнеться українців у тому числі й інших професій:

державних службовців;

учений;

працівників органів місцевого самоврядування.

Як пояснювала Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, у 2023 році проводять велику індексацію пенсій, бо в Україні ще є люди, які отримували пенсію ще за часів СРСР. І відтоді реальний розмір їхніх пенсій був низьким, проте держава "дотягувала" суму до мінімального розміру пенсії. У нинішній Україні вже за розрахунковою формулою, каже Жолнович, деякі пенсіонери не отримували перерахування або індексації через це. В цілому в липні пенсії повинні збільшитися на 19,7%.

Дивіться відео про пенсійну реформу:

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