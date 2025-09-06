Рус
"Зростання тарифів неминуче": українців попередили про різке подорожчання

Олексій Тесля
6 вересня 2025, 10:38
46
Підвищення тарифів торкнеться не тільки електроенергії, а й інших ресурсів - газу, опалення та води, каже Олег Попенко.
НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку
Українців попередили про зростання тарифів / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Важливе із заяв Попенка:

  • Зростання тарифів в Україні фактично неминуче
  • Йдеться як про електроенергію, так і про газ

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прокоментував прогноз Міністерства економіки про те, що у 2026-2028 роках ціни на електроенергію для побутових споживачів будуть щорічно зростати на 15% (плюс-мінус 5%).

"Зростання тарифів фактично неминуче, і про це неодноразово попереджали як українські експерти, так і міжнародні інституції, включно з Національним банком України та МВФ, які вказували на необхідність наближення тарифів до ринкових. Йдеться як про електроенергію, так і про газ. І те, що ціни зростатимуть на 20% щорічно, у мене сумнівів не викликає", - підкреслив він у коментарі Главреду.

відео дня

Експерт констатує, що на сьогодні ринкові ціни на електроенергію коливаються в межах 9-11 грн за кіловат.

"З урахуванням українських реалій, монопольного впливу окремих гравців і обмежених механізмів регулювання, протягом найближчих п'яти років вартість може досягти рівня 10-11 грн і вище. Уже 2024 року експерти зазначали, що реальна собівартість електроенергії становить близько 6,5-7 грн, і саме до цієї позначки країна поступово наближатиметься. За нинішньої ціни в 4,32 грн щорічне зростання на 20% призведе до того, що за кілька років тариф дійде щонайменше до 7 грн", - зазначає він.

/ Главред

Співрозмовник прогнозує, що подібне підвищення, ймовірно, торкнеться не тільки електроенергії, а й інших ресурсів - газу, опалення та води.

"Ринкова ціна газу сьогодні коливається від 17 до 22 грн за кубометр, часом сягаючи 25 грн, тоді як населення сплачує лише 7,98 грн. Розрив колосальний, і в разі виходу Нафтогазу та інших гравців у вільний сегмент націнка може становити 500-600%. Для порівняння, у Молдові газ для населення в перерахунку на гривню вже коштує близько 32 грн, і українські компанії також прагнуть зайняти цей сегмент", - додав Попенко.

Тарифи на газ: скільки заплатять українці

Ціна на газ для українських споживачів залишиться незмінною щонайменше до квітня наступного року. Однак суми у квитанціях можуть відрізнятися залежно від області проживання.

Причина в тому, що на ринку газопостачання працюють дев'ять компаній, і кожна встановлює свої тарифи. Так, у межах тарифного плану "Фіксований", що діє до 30 квітня 2026 року, кубометр газу обійдеться в 7,96 гривні.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Олег Попенко
