'Зростання тарифів неминуче': українців попередили про різке подорожчання

Підвищення тарифів торкнеться не тільки електроенергії, а й інших ресурсів - газу, опалення та води, каже Олег Попенко.

Українців попередили про зростання тарифів / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Важливе із заяв Попенка:

Зростання тарифів в Україні фактично неминуче

Йдеться як про електроенергію, так і про газ

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прокоментував прогноз Міністерства економіки про те, що у 2026-2028 роках ціни на електроенергію для побутових споживачів будуть щорічно зростати на 15% (плюс-мінус 5%).

"Зростання тарифів фактично неминуче, і про це неодноразово попереджали як українські експерти, так і міжнародні інституції, включно з Національним банком України та МВФ, які вказували на необхідність наближення тарифів до ринкових. Йдеться як про електроенергію, так і про газ. І те, що ціни зростатимуть на 20% щорічно, у мене сумнівів не викликає", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт констатує, що на сьогодні ринкові ціни на електроенергію коливаються в межах 9-11 грн за кіловат.

"З урахуванням українських реалій, монопольного впливу окремих гравців і обмежених механізмів регулювання, протягом найближчих п'яти років вартість може досягти рівня 10-11 грн і вище. Уже 2024 року експерти зазначали, що реальна собівартість електроенергії становить близько 6,5-7 грн, і саме до цієї позначки країна поступово наближатиметься. За нинішньої ціни в 4,32 грн щорічне зростання на 20% призведе до того, що за кілька років тариф дійде щонайменше до 7 грн", - зазначає він.

Співрозмовник прогнозує, що подібне підвищення, ймовірно, торкнеться не тільки електроенергії, а й інших ресурсів - газу, опалення та води.

"Ринкова ціна газу сьогодні коливається від 17 до 22 грн за кубометр, часом сягаючи 25 грн, тоді як населення сплачує лише 7,98 грн. Розрив колосальний, і в разі виходу Нафтогазу та інших гравців у вільний сегмент націнка може становити 500-600%. Для порівняння, у Молдові газ для населення в перерахунку на гривню вже коштує близько 32 грн, і українські компанії також прагнуть зайняти цей сегмент", - додав Попенко.

Тарифи на газ: скільки заплатять українці

Ціна на газ для українських споживачів залишиться незмінною щонайменше до квітня наступного року. Однак суми у квитанціях можуть відрізнятися залежно від області проживання.

Причина в тому, що на ринку газопостачання працюють дев'ять компаній, і кожна встановлює свої тарифи. Так, у межах тарифного плану "Фіксований", що діє до 30 квітня 2026 року, кубометр газу обійдеться в 7,96 гривні.

