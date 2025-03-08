Різке падіння курсу долара: чи потрібно українцям бігти в обмінники

Євро подорожчало, що позначалося й на українському валютному ринку.

https://glavred.net/economics/rezkoe-padenie-kursa-dollara-nuzhno-li-ukraincam-bezhat-v-obmenniki-10645571.html Посилання скопійоване

Курс долара / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Вартість долару стрімко падає

Курс зменшився до 41,21 грн/долар

В Україні знижується вартість долару. Офіційний курс з 5 до 8 березня зменшився з 41,57 до 41,21 грн. Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,00 до 41,25 грн та продаж від 41,30 до 41,60 грн. Про це заявив аналітик Мінфіну.

За його словами, на таку тенденцію вплинула активна робота Нацбанку на торгах із проведення інтервенцій, просідання долара на міжнародному ринку після чергових дій Дональда Трампа щодо запровадження 25% мит на окремі товари з Канади та Мексики.

відео дня

"У поєднанні з погрозами Трампа про швидке запровадження 25% мит ще й на європейські товари, і заходами у відповідь з боку Канади і Китаю у вигляді запроваження митних зборів на товари зі США, євро подорожчав на зовнішніх майданчиках за тиждень з рівня в 1,068 до 1,086 долара, що позначалося й на українському валютному ринку", – йдеться в повідомленні.

Аналітик Мінфіну додав, що спред між купівлею та продажем долара перебуватиме у більшості обмінників у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−40 копійок. Оптові обмінники будуть готові працювати, як завжди, із меншим рівнем спреду – в межах 15−18 копійок за доларом та 20−25 копійок за євро.

Крім того, зазначається, що з огляду на стрибки євро та просідання долара на світовому валютному ринку, волатильність на українському ринку за курсом цих валют зросте.

"Але це не означає, що українцям потрібно негайно бігти в обмінники зі скупкою євро, що подорожчало, і одночасним здаванням долара, що подешевшав. Ви в цьому випадку заздалегідь втратите за рахунок подвійної конвертації обох валют через гривню", - підкреслив аналітик.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара - останні новини України

Як повідомляв Главред, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що у перші десять днів березня валютний ринок залишатиметься під впливом тенденцій лютого. Офіційний курс гривні до долара США з 3 по 9 березня коливатиметься в межах 41,6–42,2 грн/дол.

Водночас, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що у березні курс долара коливатиметься в межах 41,7 – 43,0 грн/дол., а курс євро – 43,0 – 45,0 грн/євро.

Читайте також:

Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред