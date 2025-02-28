Долар пішов на зліт: банкір сказав, яким буде курс до 9 березня

Протягом перших десяти днів березня валютний ринок України працюватиме за аналогічними принципами, що й у лютому, вважає Тарас Лєсовий.

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Прогноз курсу долара / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Яким буде курс долара та євро з 3 по 9 березня

Які фактори впливають на курс валют

У перші десять днів березня валютний ринок залишатиметься під впливом тенденцій лютого. Офіційний курс гривні до долара США з 3 по 9 березня коливатиметься в межах 41,6–42,2 грн/дол. Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"Досить стабільним буде коридор офіційного курсу: основні коливання відбуватимуться в межах 41,6-42,2 грн/дол. Режим "керованої гнучкості", як і раніше, слугуватиме важливим запобіжником до будь-яких хаотичних курсових змін, а поточні курсові зміни будуть мінімальними та різноспрямованими", - зазначив він. відео дня

Лєсовий зауважив, що на ринку зберігатиметься сезонне зростання пропозиції валюти, пов’язане з підготовкою до посівної кампанії та необхідністю сплати податку на прибуток підприємствами у першій половині березня. Це може суттєво скоротити потребу у валютних інтервенціях НБУ.

За його словами, у січні валютні вливання регулятора скоротилися у 1,4 раза, порівняно з груднем – з 5,3 млрд дол. до 3,75 млрд дол. Прийнятним рівнем інтервенцій у березні буде 600-800 млн дол. на тиждень.

Банкір зазначив, що зниження облікової ставки до 14,5% у січні допомогло стримати інфляцію та підтримати стабільність гривні. В результаті протягом лютого офіційний курс не перетинав позначку 42 грн/дол. Однак 6 березня НБУ може підвищити ставку до 15-15,5% через очікуване зростання індексу споживчих цін у лютому на 1-1,5% (від початку року – 2,7%).

"На мій погляд, принаймні ще кілька місяців інфляційний тиск залишатиметься відчутним. А нова облікова ставка фактично гарантуватиме, що на валютному ринку не стануться карколомні курсові зміни", - припустив Лєсовий.

Очікувані показники валютного ринку з 3 по 9 березня:

Курсові коридори: 41,6-42,2 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро на міжбанку; 41,6-42,3 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро на готівковому ринку.

Щоденні курсові зміни: на міжбанку – до 0,05-0,15 грн; у банках – до 0,1-0,2 грн; в обмінниках – до 0,3 грн.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0 грн;

Тижневе курсове відхилення: 1-1,5% від понеділкового курсу.

Таким чином, валютний ринок залишатиметься стабільним. Водночас потенційне підвищення облікової ставки може подовжити період "курсового спокою".

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, гривня після падіння на міжбанку почала зміцнюватися, але цей процес може бути нетривалим. У березні курс долара коливатиметься в межах 41,7–43,0 грн/дол., євро – 43,0–45,0 грн/євро, прогнозує економіст Олександр Хмелевський.

Також фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що суттєвого зміцнення гривні очікувати не варто, хоча наразі курс залишається відносно стабільним. Він рекомендує купувати валюту зараз, оскільки до кінця року долар може зрости до 47 грн/дол.

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України знизив курс долара після триденного зростання. На 24 лютого офіційний курс встановили на рівні 41,59 грн/дол., що на 14 копійок менше, ніж напередодні.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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