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Долар подешевшав до мінімуму, а євро злетів до 45 гривень - свіжий курс валют

Віталій Кірсанов
6 березня 2025, 12:02
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Нижчим курс американської валюти був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.
Курс валют
Долар подешевшав до мінімуму / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Курс валют у "ПриватБанку"
  • Курс валют в НБУ
  • Курс валют в обмінниках

У четвер, 6 березня, готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 67 копійок і становить 45,00 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,20 гривні за євро.

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Зокрема, курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 90 копійок і становить 45,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 44,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в четвер подешевшав до рівня 41,67 гривні. Курс євро під час оплати карткою сьогодні, 6 березня, подорожчав до 45,25 гривні.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з кінця осені минулого року.

Офіційний курс на 6 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3680 гривень за 1 долар (-0,2102 грн).

Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 44,2493 гривень за 1 євро (+0,3718 грн).

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,49 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 44,85 грн/євро, а курс продажу - 44,42 грн/євро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Долар США / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 28 лютого 2025 року у Вашингтоні відбулася напружена зустріч між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, що викликала занепокоєння інвесторів і коливання на фінансових ринках.

Також фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що істотного зміцнення гривні очікувати не варто, хоча зараз курс залишається відносно стабільним. Він рекомендує розглядати купівлю валюти вже зараз, оскільки до кінця року долар може зрости до 47 грн/дол.

Крім цього, у разі затяжної війни курс може сягнути 46 грн/дол., тоді як завершення бойових дій може сприяти зміцненню гривні.

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