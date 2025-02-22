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Долар пішов на зліт: економіст сказав, яким буде курс валют у березні

Руслана Заклінська
22 лютого 2025, 19:44
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Попит на валюту може зрости через загострення ситуації або негативні новини, вважає Олександр Хмелевський.
Долар пішов на зліт: економіст сказав, яким буде курс валют у березні
Прогноз курсу долара та євро в березні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези Хмелевського:

  • Гривня зміцнилася після падіння, але процес може бути короткотривалим

  • Курс долара у березні – 41,7-43,0 грн/дол., а євро – 43,0-45,0 грн/євро

    відео дня

  • Головні фактори девальвації – війна, удари по інфраструктурі, економічні втрати

Після падіння гривні до мінімальних значень на міжбанку, національна валюта почала зміцнюватися, однак цей процес навряд чи буде довготривалим. У березні курс долара коливатиметься в межах 41,7 – 43,0 грн/дол., а курс євро – 43,0 – 45,0 грн/євро. Про це у коментарі Главреду розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

"Усі фактори, які раніше сприяли девальвації гривні, залишаються в силі. Війна в Україні триває, ворог завдає ударів по підприємствах, об'єктах інфраструктури та житлу громадян. Індустріальні регіони країни, або окуповані, або перебувають під обстрілами. Промислові підприємства часто відключають від електроенергії, що зменшує виробництво продукції та підвищує її собівартість", - пояснив він.

Хмелевський зазначає, що потенціал зміцнення гривні є обмеженим. За його словами, попит на валюту знизився через спад ділової активності в січні-лютому, проте в будь-який момент може зрости. Негативні новини про війну, атаки на критичну інфраструктуру або загострення політичної ситуації можуть спровокувати зростання попиту на долар і девальвацію гривні.

"Дефіцит зовнішньої торгівлі залишається загрозливим, його фінансують за рахунок продажу валютних резервів. Стабільність валютного курсу повністю залежить від надходження іноземних кредитів. Очевидно, що від США в 2025 р. Україна грошей не отримає, тож доводиться сподіватися, що Європа не зменшить обсяги фінансування, що дозволить підтримувати обсяги валютних резервів та стабільність валютного курсу", - додав Хмелевський.

Експерт зазначає, що курс гривні контролюється НБУ, тому подальша динаміка залежатиме від його політики. Найімовірніше, регулятор не піде на різку девальвацію, намагаючись стримати інфляцію.

Очікуваний курс на міжбанку в березні:

  • Долар США – 41,7-43,0 грн/долар
  • Євро – 43,0-45,0 грн/євро.
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив курс долара після триденного зростання. На 24 лютого офіційний курс встановлений на рівні 41,59 грн/дол., що на 14 копійок нижче за попередній показник.

Також фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що суттєвого зміцнення гривні очікувати не варто, хоча наразі курс залишається відносно стабільним. Він рекомендує розглядати покупку валюти вже зараз, оскільки до кінця року долар може зрости до 47 грн/дол.

Крім цього, у разі затяжної війни курс може досягти 46 грн/дол., тоді як завершення бойових дій може сприяти зміцненню гривні.

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Хто такий Олександр Хмелевський?

Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки.

Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України.

Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

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