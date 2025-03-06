'Відмова' від долара: в Україні можуть змінити основну валюту

Це питання може набирати більшої актуальності в контексті європейської інтеграції України.

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Зміна основної курсоутворюючої валюти / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ключові тези:

Курсоутворююча валюта може змінитись з долара на євро

Розрахунки в євро поступово зростають

Національний банк України розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро, але рішення поки що немає. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Він розповів, що регулятор підходить до цього питання комплексно, аналізуючи всі можливі варіанти.

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"Сказати, що питання пере прив'язки знаходиться на виході — ні", — наголосив Пишний.

Водночас, заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що розрахунки в євро поступово зростають: на імпорт вони припадають на 50%, на експорт – 30%, а на готівковому ринку – 22-23%.

"Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції", — додав він.

За словами Пишного, НБУ не планує змінювати структуру міжнародних резервів, більшість яких номіновані в доларах.

Рім того, він відповів на питання щодо гіпотетичної заморозки з боку США резервів України, щоб примусити Київ до миру.

"Ми не розглядаємо подібного розвитку подій. США були і залишаються нашим стратегічним партнером", - підсумував голова НБУ.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у четвер, 6 березня, готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що у березні курс долара коливатиметься в межах 41,7 – 43,0 грн/дол., а курс євро – 43,0 – 45,0 грн/євро.

Водночас, дані на сайті НБУ свідчать, що вартість долара в Україні впродовж року зростатиме. Курс може перевищити 45 грн/дол.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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