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В Україні перерахували пенсії: де отримують найвищі виплати

Маріна Фурман
16 квітня 2025, 14:27
278
Лише 14,5% від загальної кількості пенсіонерів отримують понад 10 000 гривень пенсії.
Деньги, пенсионерка
Скільки українців отримують виплати понад 10 тис. грн / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки отримують українські пенсіонери
  • Де в Україні найвищі пенсії

Після останньої індексації пенсій, середній розмір виплат в Україні становить 6 341 гривні. Однак таку суму отримують не всі пенсіонери. Наприклад, кожен третій громадянин пенсійного віку наразі отримує лише 3 340 гривень, що еквівалентно приблизно 80 доларам. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

У матеріалі йдеться, що наразі в Україні нараховується понад 10,3 млн пенсіонерів. За рік їх поменшало на 176 тисяч.

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"До 6 341 грн (близько 152 доларів) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% - тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились", - пишуть у дослідженні.

Близько 3 млн українських пенсіонерів отримують щомісяця виплати в розмірі 3 340 гривень, що еквівалентно приблизно 80 доларам США. Водночас завдяки індексації пенсій, кількість людей, які отримують менше ніж 3 000 гривень - зменшилася, зараз це лише 398 тисяч, тобто менше 4% усіх пенсіонерів.

При цьому 14,5% від загальної кількості пенсіонерів отримують понад 10 000 гривень пенсії.

Ще близько 3 мільйонів (29%) мають пенсії трохи вищі за середню по країні - 6 860 грн, що еквівалентно 164 доларам.

Інші 20% пенсіонерів отримують близько 4 500 грн на місяць.

У дослідженні йдеться, що найвищі пенсії - у Києві (8 708 грн), Донецькій області ( 7 814 грн) та Луганській (7 314 грн).

Найнижчі ж виплати - на Тернопільщині (4 931 грн) та у Чернівецькій області (5 100 грн).

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - новини за темою

Нагадаємо, найменша пенсія в Україні — соціальна. Її отримують громадяни без необхідного трудового стажу або ті, хто не працював. Розмір такої пенсії — 2 361 грн (прожитковий мінімум на 2025 рік).

Як писав Главред, в Україні категорія громадян має можливість дострокового виходу на пенсію. Цим правом можуть скористатися багатодітні матері.

Крім того, освітяни та медичні працівники, які не виходять на дострокову пенсію за вислугою років, можуть отримати одноразову виплату. Її розмір дорівнює десятикратному розміру щомісячної пенсії.

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