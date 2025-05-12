Компенсації за пошкоджене житло: українцям виділили 665 млн грн

Українцям надали допомогу для проведення дрібних і капітальних ремонтів.

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Українцям виділили 665 млн грн на ремонти / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Через компенсації можна отримати до 200 тис грн для поточного ремонту

На капітальний ремонт можна отримати від 200 до 350 тис грн

Український уряд виділив додаткові 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій у рамках програми "еВідновлення". Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дає змогу виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми "еВідновлення". Це - допомога українцям для проведення дрібних і капітальних ремонтів", - ідеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що завдяки дофінансуванню програми планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, пошкоджених унаслідок збройної агресії.

У Мінрозвитку нагадали, що через компенсації можна отримати до 200 тисяч гривень для проведення ремонтів категорії А (поточні ремонти). Водночас на ремонти квартири категорії Б (капітальні ремонти) можна отримати від 200 до 350 тисяч гривень, на ремонт будинку - від 200 до 500 тисяч гривень.

Загалом цього року для реалізації "еВідновлення" в державному бюджеті закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А - 400 мільйонів, категорії Б - 600 мільйонів.

Грошова допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, чеська гуманітарна організація People in Need відкрила нову програму грошової допомоги для вразливих категорій українців у Харкові та прифронтових громадах області. Виплати (до 180 тис. грн) надаватимуть людям, які постраждали від війни, включно з ВПО, жителями деокупованих територій, соціальними меншинами та особами з юридичними або житловими проблемами.

Також жителі п'яти прифронтових областей України - Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської - можуть отримати грошову допомогу від уряду Естонії. Протягом трьох місяців вразливі категорії населення отримуватимуть по 3600 грн щомісяця на кожного члена сім'ї.

Як повідомляв Главред, благодійний фонд "Право на захист" за підтримки ТСК ООН надає допомогу на оренду житла окремим категоріям українців у 7 регіонах, зокрема в Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях. Виплати доступні на термін до 6 місяців.

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