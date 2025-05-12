Шахрайство з банківськими картками: сума збитків зростає

НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з банківськими картами.

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НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з картками / колаж: Главред, фото: БЕБ, УНІАН

Коротко:

Загалом у 2024 році було зафіксовано до 270 тисяч незаконних операцій

Зросла частка шахрайських операцій через Інтернет

У 2024 році кількість випадків шахрайства з банківськими картками знизилася, збитки за ними - зросли. Про це повідомила пресслужба Національного банку України в понеділок, 12 травня.

За даними НБУ, сума збитків від незаконних дій і шахрайських операцій із використанням платіжних карток за 2024 рік зросла на 37% до 1,1 млрд гривень.

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Це пов'язано зі зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3065 гривень у 2023 році до 4247 гривень у 2024 році).

Загалом у 2024 році було зафіксовано до 270 тисяч незаконних операцій. На один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 гривень збитків від шахрайства.

Розподіл за сумою збитків залежно від місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився: зросла частка шахрайських операцій через Інтернет - до 93% (у 2023 році було 86%).

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Відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.

Середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла в півтора раза (на 51%) і становила 4761 гривню (у 2023 році - 3150 гривень).

У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розкривають особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій.

Минулого року 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).

Шахрайські схеми з банками в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні повідомлялося про те, що українці отримують повідомлення про борги під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк. Повідомлення надсилають навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки.

Крім цього, українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Шахраї телефонують, видаючи себе за працівників банку, і стверджують, що з картки нібито було здійснено кілька незначних транзакцій на територію країни-агресора протягом останніх 20 хвилин.

Нібито від імені "Ощадбанку" українцям масово надсилаються повідомлення про "заборгованість за кредитом". Ба більше, як розповіли в Центрі протидії дезінформації, такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку.

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