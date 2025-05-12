Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Шахрайство з банківськими картками: сума збитків зростає

Віталій Кірсанов
12 травня 2025, 17:51
148
НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з банківськими картами.
НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з картами
НБУ назвав найпоширеніше шахрайство з картками / колаж: Главред, фото: БЕБ, УНІАН

Коротко:

  • Загалом у 2024 році було зафіксовано до 270 тисяч незаконних операцій
  • Зросла частка шахрайських операцій через Інтернет

У 2024 році кількість випадків шахрайства з банківськими картками знизилася, збитки за ними - зросли. Про це повідомила пресслужба Національного банку України в понеділок, 12 травня.

За даними НБУ, сума збитків від незаконних дій і шахрайських операцій із використанням платіжних карток за 2024 рік зросла на 37% до 1,1 млрд гривень.

відео дня

Це пов'язано зі зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3065 гривень у 2023 році до 4247 гривень у 2024 році).

Загалом у 2024 році було зафіксовано до 270 тисяч незаконних операцій. На один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 гривень збитків від шахрайства.

Розподіл за сумою збитків залежно від місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився: зросла частка шахрайських операцій через Інтернет - до 93% (у 2023 році було 86%).

Шахрайство з банківськими картками: сума збитків зростає
bank.gov.ua

Відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.

Середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла в півтора раза (на 51%) і становила 4761 гривню (у 2023 році - 3150 гривень).

У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розкривають особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій.

Минулого року 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).

Шахрайські схеми з банками в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні повідомлялося про те, що українці отримують повідомлення про борги під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк. Повідомлення надсилають навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки.

Крім цього, українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Шахраї телефонують, видаючи себе за працівників банку, і стверджують, що з картки нібито було здійснено кілька незначних транзакцій на територію країни-агресора протягом останніх 20 хвилин.

Нібито від імені "Ощадбанку" українцям масово надсилаються повідомлення про "заборгованість за кредитом". Ба більше, як розповіли в Центрі протидії дезінформації, такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

гривна НБУ мошенники шахрайство гроші
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Рекордний кешбек від держави: яку суму отримали українці за березень

Рекордний кешбек від держави: яку суму отримали українці за березень

19:56Економіка
Україну накриває потужна негода: литимуть дощі з мокрим снігом

Україну накриває потужна негода: литимуть дощі з мокрим снігом

19:40Синоптик
"Я буду в Туреччині": Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним

"Я буду в Туреччині": Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним

19:09Війна
Реклама

Популярне

Більше
Олена Мозгова показала трьох доньок від трьох різних чоловіків на одному фото

Олена Мозгова показала трьох доньок від трьох різних чоловіків на одному фото

Людей закликали виносити ковдри та подушки на вулицю: у чому причина

Людей закликали виносити ковдри та подушки на вулицю: у чому причина

Гороскоп на завтра 13 травня: Левам - неочікувана зустріч, Стрільцям - подорож

Гороскоп на завтра 13 травня: Левам - неочікувана зустріч, Стрільцям - подорож

"Вріже" 5-градусний мороз: у яких регіонах будуть дощі та сніг

"Вріже" 5-градусний мороз: у яких регіонах будуть дощі та сніг

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

Останні новини

19:56

Рекордний кешбек від держави: яку суму отримали українці за березень

19:47

Євробачення-2025: прогнози букмекерів для України обережно оптимістичні

19:40

Україну накриває потужна негода: литимуть дощі з мокрим снігом

19:35

АЕС проходять ремонти: експерт пояснив, в якому разі світло можуть вимикати знову

19:31

Не пожовтіє і виросте великим: чим потрібно підживити часник у травніВідео

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
19:27

Магія, що єднає: пʼятий сезон "Вартових мрій" підкорює серця українців

19:11

Померла зірка фільму "Діамантова рука" і "Кавказька полонянка"

19:10

Чого очікувати 15 травня?Погляд

19:09

"Я буду в Туреччині": Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним

Реклама
19:07

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди із США - що передбачається

18:44

"Це найкращий день за 17 років": гурт ADAM записали пісню з донькою полеглого військового

18:37

"Було попередження": чи вдарить Росія Орєшніком по Україні в найближчі дні

18:36

Як позбавитися від берізки: чому вона небезпечна і як з нею ефективно боротися

18:35

Берлін змінює правила гри: що стоїть за новою тактикою уряду

18:24

Жизель Бюндхен уперше показала третю дитину: "Найбільший дар"

18:18

Долар різко впав після злету: новий курс валют на 13 травня

18:02

Задача з ПДР, яка під силу не всім: хто з водіїв може повернутиВідео

17:51

Шахрайство з банківськими картками: сума збитків зростає

17:50

Посуд теж старіє: коли терміново потрібно замінити сковорідки та каструлі

17:49

Трамп може поїхати до Стамбула на переговори Зеленського і Путіна - що відомо

Реклама
17:31

Те, як людина їсть морозиво розкриває її характер - психолог поділився секретомВідео

17:07

Втратять форму та колір: які речі не можна сушити на мотузці

16:49

Житомир — місто воєводи та жита: що приховує назва міста

16:41

"Уже днями": глава МЗС Туреччини зробив заяву про можливу зустріч України і РФ

16:36

"У Москви є час до вечора": Макрон висунув ультиматум Путіну щодо України

16:33

"Мова ультиматумів неприйнятна": у Кремлі відповіли Європі

16:26

Путін ігнорує пропозицію Зеленського: в МЗС анонсували відповідь на саботаж РФ

16:25

Як відмити внутрішнє скло духовки: простий, але дієвий домашній засібВідео

16:20

У Києві відбудеться Книжковий Арсенал 2025: що фестиваль підготував цього року

16:18

Розведення військ на 30 кілометрів від фронту: названо реалістичний сценарій

15:55

У боях за Україну загинув криворізький комік і спецпризначенець "Азова"

15:53

Євробачення-2025: у якому півфіналі та коли виступить Україна

15:27

Чому молоко біле, якщо корова їсть зелену траву: знають навіть не всі доросліВідео

15:20

"З арматурою та молотовими": РФ можуть охопити масові протести, названо умовуВідео

15:17

Путін починає дратувати Трампа, США готують новий удар по РФ – Bloomberg

15:00

Мокрий сніг і дощі накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

14:45

Берлін висунув ультиматум Путіну: 12 годин на відповідь - або санкції проти РФ

14:32

Людей закликали виносити ковдри та подушки на вулицю: у чому причина

14:19

"Результату не буде": тривожний прогноз прямих переговорів Зеленського з Путіним

14:18

Плющ зникне назавжди, якщо полити його одним натуральним засобом: експерт дав пораду

Реклама
13:57

Чому не можна лихословити і плакати 13 травня: яке свято і день ангела

13:44

Чому в автобусах немає ременів безпеки: відповідь здивує багатьох

13:33

Колишня кохана Джонні Деппа та Ілона Маска вдруге стала мамою

13:18

Ініціатива Зеленського про 30-денне перемир'я: у Китаї зробили важливу заяву

13:18

Зустріч Зеленського і Путіна: що не так із переговорами у СтамбуліПогляд

13:10

"Ласкаво просимо до петлі": у The Times сказали, чого насправді Кремль хоче від України

13:06

На відкритті Євробачення 2025 стався гучний скандал: звернулися в поліцію

12:52

"Домовилися спланувати зустріч": Зеленський поговорив із Папою Львом XIV

12:27

Євро дешевшатиме: експерти оцінили ситуацію на ринку валют до 18 травня

12:22

Пастка в тилу росіян: спецзагін ЗСУ "покришив" штурмовиків РФВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти