Долар різко впав після злету: новий курс валют на 13 травня

Нацбанк знизив курс долара та євро.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Яким буде курс долара 13 травня

Який курс євро встановив НБУ

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив курс долара на вівторок, 13 травня. Водночас подешевшала і європейська валюта. Про це свідчать дані з сайту регулятора.

Офіційний курс долара на 13 травня встановили на рівні 41,54 грн. Таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку відносно американської валюти.

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Згідно з інформацією на сайті регулятора, гривня також зміцнила свої позиції щодо євро. Офіційний курс євро на вівторок становить 46,16 грн за один євро, що на 59 копійок менше порівняно з попереднім днем.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара склали 41,53/41,56 грн/дол., а щодо євро — 46,11/46,13 грн/євро. На готівковому ринку долар подорожчав на 5 копійок - до 41,75 грн/дол.

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, НБУ підвищив курс долара на понеділок, 12 травня, до 41,5470 грн, що на 3,57 копійки більше, ніж у п’ятницю. Натомість євро подешевшав на понад 13 копійок — до 46,7528 грн.

Також НБУ у песимістичному сценарії прогнозує зростання курсу долара до 55 грн до кінця 2027 року. Це може статися через руйнування інфраструктури, падіння інвестицій і скорочення підтримки Заходу.

Як повідомляв Главред, впродовж тижня очікується стабільність курсу гривні, з незначними змінами в межах 10-15 копійок. Експерт Олег Пендзин очікує, що курс залишиться стабільним до 18 травня, а в травні можливо зниження інфляції.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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