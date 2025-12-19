Стрибок цін перед Різдвом: в Україні стрімко подорожчали популярні продукти

Деякі базові молочні продукти подорожчали перед зимовими святами.

https://glavred.net/economics/skachok-cen-pered-rozhdestvom-v-ukraine-stremitelno-podorozhali-populyarnye-produkty-10725506.html Посилання скопійоване

В Україні змінилися ціни на молочні продукти / Колаж: Главред, фото: Главред

Головне:

В Україні підвищили ціни на твердий сир

Пачка кисломолочного сиру вже коштує майже 100 гривень за 300 грамів

В супермаркетах ціни на вершкове масло зросли

Менше тижня залишилося до святкування Різдва в Україні і це відображається на цінах на багато продуктів. Зокрема вартість деяких молочних продуктів у супермаркетах помітно зросла.

За даними на сайті Мінфін, станом на 19 грудня у порівнянні із середньомісячними цінами за листопад в українських магазинах зросли ціни на твердий сир, кисломолочний сир та вершкове масло.

відео дня

Як переписали ціни на молочні продукти у супермаркетах

Сир твердий Звени Гора голандський 45% вагою 1 кілограм сьогодні коштує в середньому 696,25 гривень, хоча ще минулого місяця покупці платили за нього 530,35 гривні.

Також зросла ціна на такий же сир вагою 285 грамів. Зараз українці можуть купити його за 209 гривень, а у листопаді він коштував 199 гривень.

Кисломолочний сир Простонаше 9% також суттєво подорожчав. Супермаркети переписали ціну за пачку 300 грамів з 92,73 гривень у листопаді до 99,70 гривень у грудні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Окрім цього дорожчим стало вершкове масло. Пачка 200 грамів масла Селянське 72,5% сьогодні коштує в середньому 118,09 гривні проти 117,51 гривні у листопаді.

А масло Яготинське 73% продають тепер по 116,40 гривні за 200 грамів, хоча місяць тому його можна було купити по 111,34 гривні.

Які продукти перед святами в Україні дешевшають

Главред писав, що з середини грудня в супермаркетах почали дешевшати улюблені зимові фрукти багатьох українців. Апельсини двох видів суттєво знизились у ціні.

Наприклад, кілограм звичайних апельсинів в середньому коштував станом на 15 грудня 72,73 гривні. Хоча ще минулого тижня такі ж фрукти продавали по 75,65 гривні за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що оптові ціни на овочі в Україні за останній тиждень змінювалися різноспрямовано. Так, огірки досягли піку своєї вартості і почали дешевшати. За тиждень ціна на них змінилася з 90-160 до 90-120 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що за даними сайту Мінфін, базові продукти - сіль та цукор, в Україні неочікувано подешевшали від декількох копійок до навіть кількох гривень.

Напередодні стало відомо, що новорічний стіл на 2026 рік із традиційних страв на родину з 4-х осіб обійдеться українцям у 3980 гривень. Це на 10,7 % більше, ніж торік.

Більше новин:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред