ПриватБанк попередив про масштабний збій: важливі сервіси недоступні для клієнтів

Спостерігаються складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та інших сервісів.

У роботі Приватбанку стався збій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

ПриватБанк повідомив про збій у своїй роботі

Частина банківських сервісів була тимчасово недоступна

Державний ПриватБанк повідомив про збій у своїй роботі, який став причиною відключення низки основних банківських функцій для клієнтів.

Частина банківських сервісів буде тимчасово недоступна, йдеться в повідомленні банку в Telegram.

"Наразі спостерігаємо складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та інших сервісів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці технічного сектору Приватбанку займаються усуненням труднощів.

Користувачі в коментарях підтвердили збій у роботі Приватбанку.

/ Скріншот

Пізніше в Приватбанку додали, що всі сервіси установи почали працювати в стандартному режимі.

Проблеми в роботі Приватбанку: що відомо

Клієнти державного ПриватБанку почали масово скаржитися на блокування своїх банківських карт. Один із користувачів повідомив, що банк заблокував не тільки його картку, а й усі інші рахунки. За його словами, походження коштів, що надходять, ПриватБанку добре відоме, оскільки перекази здійснюються від компанії, що спеціалізується на цифрових платіжних рішеннях для морської галузі, яка займається спрощенням виплати зарплати морякам.

Раніше повідомлялося про скарги клієнтів ПриватБанку на те, що банкомати "з'їдають" і не повертають гроші. В Україні почастішали скарги на випадки, коли банкомати знімають гроші з картки, але не видають готівку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк без попереджень закриває рахунки і не віддає гроші. Клієнтка банку поскаржилася, що банк сам без пояснення причин розірвав з нею стосунки і закрив рахунки.

Як раніше повідомляв Главред, українці скаржаться на викрадення кредитних коштів з карт ПриватБанку. Клієнти ПриватБанку скаржаться, що з їхніх рахунків шахраї зняли всі кошти, включно з кредитним лімітом, який тепер потрібно повернути.

Що відомо про ПриватБанк? ПриватБанк — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія. ​​​​​​​

