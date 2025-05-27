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Українці скаржаться на викрадення кредитних коштів з карток ПриватБанку - деталі

Марія Николишин
27 травня 2025, 14:08
85
Жінка користувалась ПриватБанком 15 років.
Українці скаржаться на викрадення кредитних коштів з карток ПриватБанку - деталі
Викрадення коштів з карток ПриватБанку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • З рахунку клієнтки ПриватБанку шахраї викрали усі кошти
  • Тепер вона повернути банку увесь кредитний ліміт

Клієнти ПриватБанку скаржаться, що з їхніх рахунків шахраї зняли усі кошти, включно з кредитним лімітом, який тепер потрібно повернути.

На порталі Мінфіну клієнтка розповіла, що 15 років користувалась ПриватБанком і довіряла службі безпеці, але з її карток було викрадено усі кошти.

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"В березні місяці 2025 року в 03:00 ночі з моїх 2-х рахунків були викрадені всі мої особисті гроші (в тому числі і кредитні 34 тис.). Ніякого підтвердження, ніяких паролей на списання я не передавала. Всі гроші з моїх карткових рахунків були переведені на карткові рахунки Універсал Банку. Я лишилася ні з чим, тільки зі стресом і хаосом в голові", - йдеться в повідомленні.

Жінка наголосила, що викрадення коштів виявила тільки о 8:00 ранку.

"Як служба безпеки могла дати дозвіл на проведення таких значних сум грошей в 03:00 ночі, це вже викликає підозру? Я ніколи і ні з ким не ділилася своїми персональними даними (паролі, логіни). Тепер я повинна розрахуватися з банком за вкрадені кредитні кошти при зарплаті 13тис.грн", - зауважила клієнтка банку.

Вона також додала, що банки і платіжні сервіси повинні проводити фінансовий моніторинг операцій клієнтів, якщо той чи інший переказ є підозрілим, або перевищує ліміт.

Українці скаржаться на викрадення кредитних коштів з карток ПриватБанку - деталі
Відгук ПриватБанк / фото: скріншот

Робота банків - останні новини

Як повідомляв Главред, українці масово скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не можуть отримати готівку, хоч гроші з їхніх карт списуються.

Також клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.

Крім того, українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.

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