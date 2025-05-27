Українці скаржаться на викрадення кредитних коштів з карток ПриватБанку - деталі

Коротко:
- З рахунку клієнтки ПриватБанку шахраї викрали усі кошти
- Тепер вона повернути банку увесь кредитний ліміт
Клієнти ПриватБанку скаржаться, що з їхніх рахунків шахраї зняли усі кошти, включно з кредитним лімітом, який тепер потрібно повернути.
На порталі Мінфіну клієнтка розповіла, що 15 років користувалась ПриватБанком і довіряла службі безпеці, але з її карток було викрадено усі кошти.
"В березні місяці 2025 року в 03:00 ночі з моїх 2-х рахунків були викрадені всі мої особисті гроші (в тому числі і кредитні 34 тис.). Ніякого підтвердження, ніяких паролей на списання я не передавала. Всі гроші з моїх карткових рахунків були переведені на карткові рахунки Універсал Банку. Я лишилася ні з чим, тільки зі стресом і хаосом в голові", - йдеться в повідомленні.
Жінка наголосила, що викрадення коштів виявила тільки о 8:00 ранку.
"Як служба безпеки могла дати дозвіл на проведення таких значних сум грошей в 03:00 ночі, це вже викликає підозру? Я ніколи і ні з ким не ділилася своїми персональними даними (паролі, логіни). Тепер я повинна розрахуватися з банком за вкрадені кредитні кошти при зарплаті 13тис.грн", - зауважила клієнтка банку.
Вона також додала, що банки і платіжні сервіси повинні проводити фінансовий моніторинг операцій клієнтів, якщо той чи інший переказ є підозрілим, або перевищує ліміт.
Робота банків - останні новини
Як повідомляв Главред, українці масово скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не можуть отримати готівку, хоч гроші з їхніх карт списуються.
Також клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.
Крім того, українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.
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