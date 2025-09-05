"Безпідставно блокують": українці втратили все в Приватбанку

Ви дізнаєтеся:
- Приватбанк заблокував усі рахунки клієнту
- Він упевнений, що нічого не порушив
Клієнти державного банку Приватбанк скаржаться на блокування карт.
На порталі Мінфін українець розповів, що в нього заблокували не тільки картку, а й усі інші рахунки.
"Безпідставно блокують не просто один рахунок, а всі рахунки на людину, наче вони впевнені, що це шахрай. Начебто вони є судом і винесли вердикт. Таким чином, Приватбанк залишив мою дружину з двома дітьми без засобів до існування ще й за кордоном, бо я, її чоловік, щомісяця пересилаю на її валютну картку невеликі суми зі своєї зарплати, яких ледь вистачає на утримання сім'ї за кордоном", - розповів він.
За словами клієнта, про походження грошей у Приватбанку чудово знають, бо пересилання йде з компанії, що надає цифрові платіжні рішення для морських компаній, яка спрощує виплату заробітної плати морякам.
"Що, до речі, вказується безпосередньо в шапці переказів. Тому буду міняти банк всією сім'єю. Приватбанк більше не надійний!", - підсумував клієнт.
Як раніше повідомляв Главред, українці все більше переходять на користування готівкою - стало відомо, яка причина. Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не поспішають переходити на безготівкові розрахунки.
Також раніше повідомлялося, що один із банків нараховує кешбек за зарплати. Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.
Вам може бути цікаво:
- "Це схоже на саботаж": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива функція
- Тепер мінус на карті: клієнти ПриватБанку скаржаться на закриття однієї послуги
- "4500 - це великі гроші": українці скаржаться на "знущання" ПриватБанку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред