"Безпідставно блокують": українці втратили все в Приватбанку

Сергій Кущ
5 вересня 2025, 18:58
На порталі Мінфін українець розповів, що в нього заблокували не тільки карту, а й усі інші рахунки.
Клієнти державного банку Приватбанк скаржаться на блокування карт.

На порталі Мінфін українець розповів, що в нього заблокували не тільки картку, а й усі інші рахунки.

"Безпідставно блокують не просто один рахунок, а всі рахунки на людину, наче вони впевнені, що це шахрай. Начебто вони є судом і винесли вердикт. Таким чином, Приватбанк залишив мою дружину з двома дітьми без засобів до існування ще й за кордоном, бо я, її чоловік, щомісяця пересилаю на її валютну картку невеликі суми зі своєї зарплати, яких ледь вистачає на утримання сім'ї за кордоном", - розповів він.

За словами клієнта, про походження грошей у Приватбанку чудово знають, бо пересилання йде з компанії, що надає цифрові платіжні рішення для морських компаній, яка спрощує виплату заробітної плати морякам.

"Що, до речі, вказується безпосередньо в шапці переказів. Тому буду міняти банк всією сім'єю. Приватбанк більше не надійний!", - підсумував клієнт.

