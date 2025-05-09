'Тотальний сюр': клієнти скаржаться, що ПриватБанк 'з'їдає' і не повертає гроші

Що відомо:
- В Україні зростає кількість скарг на ситуації, коли банкомати знімають кошти з карток, але не видають готівку
- Клієнт Monobank намагався зняти 20 000 грн у банкоматі ПриватБанку — кошти списали, але не видали
- Інший схожий випадок стався 21 березня з карткою ПриватБанку і банкоматом Укргазбанку
В Україні почастішали скарги клієнтів банків на випадки, коли банкомати знімають кошти з картки, але не видають готівку. Один із таких інцидентів стався 21 квітня у Дніпрі, де клієнт Monobank намагався зняти 20 000 гривень у банкоматі ПриватБанку. Про це клієнт розповів на порталі Мінфін.
За словами користувача ArtDp, банкомат завис після підтвердження операції — кошти з рахунку були списані, але готівка не видана. Пристрій не реагував близько 15 хвилин, а потім видав помилку та повернув картку.
Попри обіцянки підтримки ПриватБанку про автоматичне повернення грошей упродовж 30 хвилин, кошти так і не надійшли. Monobank, у свою чергу, повідомив, що повернення може тривати від двох тижнів до двох місяців.
"Тотальний сюр. Дякую Привату за "оперативність" та "якість" послуг", - обурився клієнт.
У коментарях йому радять негайно подавати запит до банку-емітента (Monobank), адже саме він відповідальний за ініціювання повернення коштів через платіжну систему.
Другий схожий випадок стався також 21 березня. Клієнт знімав 8 000 грн з картки ПриватБанку у банкоматі Укргазбанку, однак кошти також не були видані. За офіційною відповіддю Укргазбанку, ще 7 квітня 2025 року гроші були повернуті ПриватБанку, однак станом на 28 квітня коштів клієнт так і не отримав.
Незважаючи на наявність підтвердження повернення, ПриватБанк затримує переказ уже понад три тижні. Користувачі у коментарях зазначають, що правила передбачають терміни повернення від 45 до 120 днів.
Робота банків - новини України
Нагадаємо, раніше користувачі ПриватБанку скаржились на проблеми з платежами, блокуванням карток та зависанням переказів. Один клієнт стверджував, що банк блокує будь-які операції, навіть оплату за реквізитами, а підтримка не вирішує проблему. Інший заявив, що термінал прийняв 12 300 грн, але операцію скасувало з помилкою — кошти повернули лише через шість днів.
Також користувачі ПриватБанку повідомляють про збої в терміналах самообслуговування під час обміну валют. За словами однієї з клієнток, банкомат видав помилку та не зарахував кошти, хоча ті були внесені.
Як повідомляв Главред, українцям масово надходять шахрайські повідомлення про "борг за кредитом" від імені "Ощадбанку", навіть тим, хто не є клієнтом банку. Зловмисники використовують фейкові чат-боти, щоб виманити персональні дані. У ЦПД закликають не переходити за посиланнями, не вводити дані та блокувати номери шахраїв.
Читайте також:
- Пенсіонери можуть отримати 17 тисяч виплат: як вийти на максимальну пенсію
- Ціни злетіли на 17% за тиждень: в Україні раптово дорожчає ключовий овоч
- Ціна на популярний овоч в Україні обвалилася на 12%: у чому підводний камінь
Що за відомство Мінфін?
Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред