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"Тотальний сюр": клієнти скаржаться, що ПриватБанк "з'їдає" і не повертає гроші

Руслана Заклінська
9 травня 2025, 17:35
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В Україні почастішали скарги на випадки, коли банкомати знімають гроші з картки, але не видають готівку.
'Тотальний сюр': клієнти скаржаться, що ПриватБанк 'з'їдає' і не повертає гроші
Українці скаржаться на банкомати, що не видають готівку, списуючи кошти / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • В Україні зростає кількість скарг на ситуації, коли банкомати знімають кошти з карток, але не видають готівку
  • Клієнт Monobank намагався зняти 20 000 грн у банкоматі ПриватБанку — кошти списали, але не видали
  • Інший схожий випадок стався 21 березня з карткою ПриватБанку і банкоматом Укргазбанку

В Україні почастішали скарги клієнтів банків на випадки, коли банкомати знімають кошти з картки, але не видають готівку. Один із таких інцидентів стався 21 квітня у Дніпрі, де клієнт Monobank намагався зняти 20 000 гривень у банкоматі ПриватБанку. Про це клієнт розповів на порталі Мінфін.

За словами користувача ArtDp, банкомат завис після підтвердження операції — кошти з рахунку були списані, але готівка не видана. Пристрій не реагував близько 15 хвилин, а потім видав помилку та повернув картку.

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Попри обіцянки підтримки ПриватБанку про автоматичне повернення грошей упродовж 30 хвилин, кошти так і не надійшли. Monobank, у свою чергу, повідомив, що повернення може тривати від двох тижнів до двох місяців.

"Тотальний сюр. Дякую Привату за "оперативність" та "якість" послуг", - обурився клієнт.

'Тотальний сюр': клієнти скаржаться, що ПриватБанк 'з'їдає' і не повертає гроші
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот з порталу Мінфін

У коментарях йому радять негайно подавати запит до банку-емітента (Monobank), адже саме він відповідальний за ініціювання повернення коштів через платіжну систему.

'Тотальний сюр': клієнти скаржаться, що ПриватБанк 'з'їдає' і не повертає гроші
Коментарі під скаргою / Фото: скріншот з порталу Мінфін

Другий схожий випадок стався також 21 березня. Клієнт знімав 8 000 грн з картки ПриватБанку у банкоматі Укргазбанку, однак кошти також не були видані. За офіційною відповіддю Укргазбанку, ще 7 квітня 2025 року гроші були повернуті ПриватБанку, однак станом на 28 квітня коштів клієнт так і не отримав.

'Тотальний сюр': клієнти скаржаться, що ПриватБанк 'з'їдає' і не повертає гроші
Скарга на повернення коштів, які не видав банкомат / Фото: скріншот з порталу Мінфін

Незважаючи на наявність підтвердження повернення, ПриватБанк затримує переказ уже понад три тижні. Користувачі у коментарях зазначають, що правила передбачають терміни повернення від 45 до 120 днів.

'Тотальний сюр': клієнти скаржаться, що ПриватБанк 'з'їдає' і не повертає гроші
Коментарі під відгуком / Фото: скріншот з порталу Мінфін

Робота банків - новини України

Нагадаємо, раніше користувачі ПриватБанку скаржились на проблеми з платежами, блокуванням карток та зависанням переказів. Один клієнт стверджував, що банк блокує будь-які операції, навіть оплату за реквізитами, а підтримка не вирішує проблему. Інший заявив, що термінал прийняв 12 300 грн, але операцію скасувало з помилкою — кошти повернули лише через шість днів.

Також користувачі ПриватБанку повідомляють про збої в терміналах самообслуговування під час обміну валют. За словами однієї з клієнток, банкомат видав помилку та не зарахував кошти, хоча ті були внесені.

Як повідомляв Главред, українцям масово надходять шахрайські повідомлення про "борг за кредитом" від імені "Ощадбанку", навіть тим, хто не є клієнтом банку. Зловмисники використовують фейкові чат-боти, щоб виманити персональні дані. У ЦПД закликають не переходити за посиланнями, не вводити дані та блокувати номери шахраїв.

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