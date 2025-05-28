Ціни впали на 20%: в Україні стрімко дешевшає один з найпопулярніших овочів

Попри падіння цін, капуста все ще в 3,6 раза дорожча, ніж торік.

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Фермери змушені знижувати ціни на капусту / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні дешевшає рання білокачанна капуста

Ціна на кінець травня: 24–32 грн/кг

Причина здешевлення — надлишок та слабкі темпи збуту

В Україні знижуються ціни на ранню білокачанну капусту. Вартість овоча падає через сезонне збільшення пропозиції та низький попит. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вкінці травня фермери реалізують капусту врожаю 2025 року за ціною від 24 до 32 грн за кілограм (еквівалентно $0,58–0,77/кг). Це приблизно на 20% дешевше, ніж тиждень тому.

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Основною причиною зниження вартості є надлишкова пропозиція на ринку. Більшість господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти, що створює конкурентне середовище та змушує виробників знижувати ціни, аби реалізувати продукцію вчасно. До того ж темпи збуту залишаються невисокими, що поглиблює дисбаланс між попитом і пропозицією.

Роздрібні ціни в супермаркетах:

Novus — 48,99 грн/кг

Сільпо — від 44 грн/кг (зі знижкою)

АТБ — 39,89 грн/кг (також за акційною ціною)

Попри тимчасове здешевлення, капуста нового врожаю залишається суттєво дорожчою, ніж рік тому. Її вартість у середньому в 3,6 раза вища, ніж у цей же період 2024 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, на українських ринках ціни на полуницю поступово знижуються через збільшення поставок, особливо з західних регіонів. Проте вартість залишається значно вищою, ніж торік — у середньому на 25–45%.

Також в Україні почали знижуватись ціни на черешню — середня вартість впала з 200 до 150 грн/кг. Однак навіть після здешевлення ціни залишаються рекордно високими за останнє десятиліття.

Крім цього, різко зросли ціни на молоду картоплю — станом на кінець травня вона коштує від 69,90 до 93 грн/кг. Середня ціна становить 84,30 грн, що вдвічі більше, ніж у квітні.

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