Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни впали на 20%: в Україні стрімко дешевшає один з найпопулярніших овочів

Руслана Заклінська
28 травня 2025, 18:32
324
Попри падіння цін, капуста все ще в 3,6 раза дорожча, ніж торік.
Ціни впали на 20%: в Україні стрімко дешевшає один з найпопулярніших овочів
Фермери змушені знижувати ціни на капусту / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні дешевшає рання білокачанна капуста
  • Ціна на кінець травня: 24–32 грн/кг
  • Причина здешевлення — надлишок та слабкі темпи збуту

В Україні знижуються ціни на ранню білокачанну капусту. Вартість овоча падає через сезонне збільшення пропозиції та низький попит. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вкінці травня фермери реалізують капусту врожаю 2025 року за ціною від 24 до 32 грн за кілограм (еквівалентно $0,58–0,77/кг). Це приблизно на 20% дешевше, ніж тиждень тому.

відео дня

Основною причиною зниження вартості є надлишкова пропозиція на ринку. Більшість господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти, що створює конкурентне середовище та змушує виробників знижувати ціни, аби реалізувати продукцію вчасно. До того ж темпи збуту залишаються невисокими, що поглиблює дисбаланс між попитом і пропозицією.

Роздрібні ціни в супермаркетах:

  • Novus — 48,99 грн/кг
  • Сільпо — від 44 грн/кг (зі знижкою)
  • АТБ — 39,89 грн/кг (також за акційною ціною)

Попри тимчасове здешевлення, капуста нового врожаю залишається суттєво дорожчою, ніж рік тому. Її вартість у середньому в 3,6 раза вища, ніж у цей же період 2024 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, на українських ринках ціни на полуницю поступово знижуються через збільшення поставок, особливо з західних регіонів. Проте вартість залишається значно вищою, ніж торік — у середньому на 25–45%.

Також в Україні почали знижуватись ціни на черешню — середня вартість впала з 200 до 150 грн/кг. Однак навіть після здешевлення ціни залишаються рекордно високими за останнє десятиліття.

Крім цього, різко зросли ціни на молоду картоплю — станом на кінець травня вона коштує від 69,90 до 93 грн/кг. Середня ціна становить 84,30 грн, що вдвічі більше, ніж у квітні.

Читайте також:

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

капуста продукт продукти харчування ціни на продукти новини України гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви

Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви

20:13Світ
"Прийшло все місто": в Житомирській області попрощалися з дітьми, яких вбила РФ

"Прийшло все місто": в Житомирській області попрощалися з дітьми, яких вбила РФ

19:51Україна
РФ покаже Україні "меморандум" на нових переговорах: Лавров назвав дату і місце

РФ покаже Україні "меморандум" на нових переговорах: Лавров назвав дату і місце

19:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

Останні новини

20:13

Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви

19:51

"Прийшло все місто": в Житомирській області попрощалися з дітьми, яких вбила РФ

19:47

Зеленський скасував важливу поїздку на захід у Німеччині - що сталося

19:45

Такі букви зараз не зустрінеш: що означає таємний напис на купюрі 20 гривеньВідео

19:39

Є дві популярні помилки: експерт розкрив, як насправді треба тримати виделкуВідео

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
19:31

РФ покаже Україні "меморандум" на нових переговорах: Лавров назвав дату і місце

19:25

Не впізнати: італійський співак засвітив рідкісне фото самітниці Софі Лорен

19:10

Трамп розчарувався у Путіні? Коли будуть санкції?Погляд

18:52

РФ накопичила 50 тисяч військових на Сумському напрямку: що кажуть прикордонники

Реклама
18:51

Кінець війни до літа 2026 року: у Зеленського розкрили реалістичний сценарій

18:44

Став тільки краще: який зараз вигляд має красень-меджай із фільмів "Мумія"

18:32

Ціни впали на 20%: в Україні стрімко дешевшає один з найпопулярніших овочів

18:25

Критично важливі підприємства можуть забронювати більше працівників - Мінцифра

18:21

Чому потрібно мити автомобіль після дощу: відповідь здивує багатьох водіївВідео

18:12

Киян обманюють про вік Києва: історик розсекретив справжню дату заснування столиціВідео

17:41

Німеччина озброїть Україну додатково на 5 млрд євро - деталі

17:39

Цікавий психологічний тест, який розкриє приховані риси особистості

17:34

"Нічого нового": Зеленський розкритикував РФ за "меморандум", якого ніхто не бачив

17:06

"Хто взагалі схвалив?": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

17:02

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

Реклама
16:55

"Війна до червня 2026 року": Зеленський сказав, як прискорити закінчення бойових дій

16:43

Боровся з важкою хворобою: помер народний депутат України Сергій Швець

16:35

Чи можна спати після причастя: священник здивував відповіддюВідео

16:33

В 50 гривень не вкластись: в Україні вдвічі подорожчав сезонний овоч

16:31

ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

16:11

Хто може почесно вийти на пенсію в Україні вже з 45 років

16:00

4 знаки зодіаку, з яких виходять найвідданіші дружини

15:51

У Путіна заговорили про "перемир'я" і розповіли про умови припинення вогню

15:41

Бачать світ не лише чорно-білим: скільки кольорів розрізняють собаки

15:40

Крутіше за метро: де в Україні є унікальний транспорт з лівостороннім рухом

15:39

Українцям загрожує депортація: за що можуть вислати з Польщі, Німеччини, Чехії

15:36

Важка боротьба: сестра покійної Фріске повідомила про хворобу

15:30

"Не ведіться!": СБУ і боксер Усик розповіли дітям, як не стати агентом РФ

15:20

Зарплати чиновників космічно зросли: хто отримує понад 100 тисяч на місяць

15:19

Терапія для важкохворих дітей: Юрій Ткач та Наталі Солонік оживили телешоу "Я люблю Україну" в родинному домі "Дача"

15:19

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

14:58

Пробили десятирічний рекорд: українці хапаються за голову через вартість ягід

14:54

"На манекен схожа": Ірину Білик на новому фото захейтили за "ненатуральність"

14:46

Людей закликали не ставити огірки поруч з помідорами: у чому причина

14:46

Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Реклама
14:45

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

14:35

Яка нитка прив’язана до банана: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

14:30

"Тільки погіршить ситуацію": Олена Зеленська зробила важливу заяву

14:29

Сучасні технології та транспорт: телемарафон "Єдині новини" зібрав понад 65 млн на потреби Сил Оборони України

13:57

Ексдружина Г'ю Джекмана розповіла, чому їхній 27-річний шлюб розпався

13:53

Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

13:53

Знайдено хліб епохи бронзової доби: який був на смак і що відомо про рецепт

13:51

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

13:51

Путін висунув умови для припинення війни і вимагає гарантій від НАТО - ЗМІ

13:29

Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км - BILD

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти